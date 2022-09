– Når det skal stå på strøm, så er det katastrofalt, sier Torfinn Krogstad fra Meråker i Trøndelag.

I et nedlagt fabrikklokale planlegges oppstart av ny industri 16 år etter at smelteverket ble lagt ned.

Problemet er at de mangler strøm. Det er ikke ledig plass i dagens strømnett. Alt er i bruk eller reservert. Slik er situasjonen over hele landet.

Nå kan alle planer om ny industri bli droppet i Meråker.

– I verste fall må vi flytte anlegget ut av Norge. Vi er tilbudt kraft til gode betingelser i Midtøsten, sier styreleder Christian Landaas i Northern Silicon.

Her i Kopperå i Meråker ble smelteverket lagt ned i 2006. Nå kan det bli over 100 nye arbeidsplasser på industriområdet. Foto: Tariq Alisubh

Mange får nei til strøm

De to siste årene har hele 70 bedrifter i Norge fått nei til å bli knyttet til strømnettet nå. Det meste av ledig plass er reservert, opplyser Statnett

100 bedrifter står i kø og venter på svar, mens 300 har fått ja til å bli knyttet til nettet siden 2020. Det viser tall NRK har fått fra Statnett.

Det er et stort overskudd av strøm. Nå intensiverer Statnett arbeidet for at strømmen kan flyte bedre i kraftnettet og for at ny industri skal få strøm.

– Vi så at det ville komme ny grønn industri og vi visste at samfunnet skal elektrifiseres. Det vi ikke forutså var det vanvittige tempoet vi nå ser og ønsket om å etablere ny industri, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.

Dette gjør Statnett Ekspandér faktaboks Det meste av ledig kapasitet i dagens strømnett og planlagt transmisjonsnett i Norge er allerede reservert.

Nå intensiverer Statnett innsatsen for å utnytte nettet bedre og vil framover utøve en tydeligere rolle for å dirigere forbruk til gunstige lokasjoner.

Samtidig er Statnett i full gang med å lage ti områdeplaner, som vil gi et overblikk over situasjonen.

Det vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av dagens strømnett, og bygging av ny nettinfrastruktur.

Det kan være at det ikke er driftsmessig forsvarlig å bli knyttet til nettet nå, og i så fall må det utredes og gjennomføres tiltak.

70 har fått svar om at det ikke er driftsmessig forsvarlig å bli knyttet til strømnettet nå i perioden fra 2020 og fram til nå i høst. Det er ikke dermed sagt at de ikke kan kobles til nettet på et senere tidspunkt.

I alt har 300 fått ja siden 2020, og det betyr at alt eller deler av planlagt strømbruk kan tilknyttes. Det er i overkant av 100 som venter på svar.

Statnett har investert flere titalls milliarder i strømnettet det siste tiåret, men det er ikke nok. Kilde: Statnett

Kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson, sier det jobbes for å gi ny industri tilgang til strømnettet. Foto: Bent Lindsetmo

Tilbys strøm i Midtøsten

De er klar til å komme i gang med prøvedrift for å lage silisium til solcellepanel i Kopperå i Meråker. Det kan gi 100 nye arbeidsplasser.

– Vi har investert mye penger allerede og er nødt å gjøre noe. Vi er allerede i gang med å finne løsninger i Midtøsten. Det går ikke an å sitte og vente på at vi får kraft en gang i neste tiår, sier Christian Landaas, styreleder i Northern Silicon.

Helst vil de være i Meråker. Mye av teknologien for å lage silisium ble utviklet her, før smelteverket ble nedlagt.

Landaas sier han er overrasket over at det ikke er nok strøm i det som er en stor vannkraftkommune. Det renner over av vann i magasinene, men nettet er ikke godt nok utbygd.

Nå ber selskapet i et brev om et snarlig møte med Statnett.

Mye strøm lages i Meråker og sendes ut i kraftnettet til andre områder i Trøndelag. Det er ikke nok plass i strømnettet i Norge og det meste av kapasiteten er reservert over hele landet, opplyser Statnett. Foto: Tariq Alisubh

Skjebnetid

Det haster også for Meraker Hydrogen, som nå bare trenger strøm for å komme i gang med drifta.

– Det er veldig skjebnesvangert for selskapet. Om vi ikke kan produsere hydrogen i det som er en kraftkommune, så blir det nok avvikling, sier daglig leder Fredrik Storflor Moen fra Meraker Hydrogen.

Planen er å lage hydrogen til tungtransport, regionbusser og industri. De vil bidra i det grønne taktskifte og få ned klimautslippene.

– Vi trenger krafta og håper at Statnett kommer med en midlertidig løsning slik at vi kan bygge ut fabrikken om kort tid.

Dette var det foreløpige svaret de fikk fra Statnett i mai:

Statnett vurderer at det må holdes av kapasitet i nettet til vekst i generelt forbruk.

Klare til å komme i gang: Fra venstre Fredrik Storflor Moen fra Meraker Hydrogen viser tegning av planlagt fabrikk. Her sammen med pådrivere fra Northern Silicon, som også er i startgropa. Øverst fra venstre Arvid Inge Sørvik, Christian Landaas og Torfinn Krogstad. Foto: Rita Kleven

Meråker kommune er sjokkert over at de som har fem vannkraftverk, ikke skal ha nok strøm til industrien.

– Her må det kjempes for at vi skal få den tilgangen vi trenger i Meråker, sier ordfører Kjersti Kjenes fra Tverrfaglig bygdeliste.

Statnett lover svar om kort tid.

– Vi er i dialog med Tensio. Nå ser vi på tiltak for å knytte Meraker Hydrogen til nettet. Vi håper at vi har en avklaring rundt månedsskifte, sier Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Meråker ble omstillingskommune da hjørnesteinsfabrikken Elkem Meraker ble lagt ned i 2007. Kommunen har litt over 2500 innbyggere.