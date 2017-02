Gårdeier fryktet våningshuset skulle gå tapt

Det var lenge fare for at våningshuset på gården skulle ta fyr da det begynte å brenne i en låve i Steinkjer fredag ettermiddag.

Gårdeier Bård Rannem sto et godt stykke unna låven og fulgte med på utviklingen av låvebrannen. Brannvesenet skjønte raskt at de ikke klarte å redde låven og brukte derfor alle ressursene på å redde våningshuset.

Bekymret for våningshuset

– Det er jo huset i seg selv som blir mest brukt, og det er der det per nå ligger mest historie og verdier, så alt som betyr noe for meg nå er å få reddet det, fortsetter han.

Da han ankom stedet ga brannvesenet Rannem mulighet til å gå inn i våningshuset og redde ut en del ting som hadde verdi. Det tok likevel ikke lange tiden før han ble kastet ut igjen.

– Etter et kvarters tid fikk vi beskjed om å gå ut igjen av sikkerhetsmessige årsaker. Vi fikk reddet ut en del kunst og møbler, men det står fortsatt mye igjen, sier han.

Brannvesenet prøver å styre varmen vekk fra våningshuset. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Forsøkte å styre varmen bort

Rundt klokken 15:30 sa brannvesenet at de hadde kontroll på brannen. 20 minutter tidligere var situasjonen en annen.

– Vi er i den mest kritiske fasen akkurat nå, i og med at flammene står rett mot våningshuset. Vi føler at vi har kontroll, og målet er fortsatt å redde huset, sa skadeleder i brann, Arnstein Kveldstad like etter klokken 15:00 fredag ettermiddag.

Bård Rannem følger med på utviklingen til brannen. Foto: Marit Langseth / NRK

På samme tidspunkt følger Rannem situasjonen på avstand. I likhet med brannvesenet var heller ikke han sikker på at det ville gå bra.

– Det er kort vei fra låven til våningshuset, og det blir høy temperatur her, så jeg føler meg ikke trygg enda, sier han.

Det bor seks personer i våningshuset, to av disse er leieboere.