Frykter at tvangsutsendte Leila (36) er i stor fare etter at hun viste fram disse bildene

– Det at hun har stått fram, og at det sirkulerer bilder og video av henne som viser at hun er blitt pisket, er noe iranske myndigheter ikke liker. Jeg er bekymret for at dette i seg selv kan føre Leila inn i en ny farlig situasjon, sier Mahmood Reza Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights til NRK.

Skal ha blitt pisket 80 ganger

Leila Bayat (36) ble for noen år siden dømt til 80 piskeslag i Iran for å ha drukket alkohol.

Leila Bayat (36) fra Iran skal denne uken ha blitt pisket 80 ganger i hjemlandet. Foto: privat

Hun rømte til Norge i 2009, men ble kastet ut i mars i år fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde levert falske rettsdokumenter da hun søkte om asyl, og fordi de mente det var trygt å sende henne tilbake. Onsdag kveld meldte TV 2 at Bayat tirsdag denne uken ble straffet med 80 piskeslag.

Kvinnens advokat, Preben Kløvfjell, frykter for sin klients sikkerhet dersom hun ikke snart får komme tilbake til Norge.

– Jeg er veldig bekymret, både på grunn av saken i seg selv, men også på grunn av eksponeringen i media, noe som kan utløse en tilleggsrisiko, sier han.

Forventer rask saksbehandling

Kløvfjell leverte fredag en begjæring til UNE om å få omgjort de opprinnelige avslagene på Bayats asylsøknad.

– Vi varsler samtidig søksmål dersom UNE ikke tar begjæringen til følge. Jeg forventer en tilbakemelding i løpet av neste uke, sier Kløvfjell.

– Jeg er veldig bekymret, sier Bayats advokat, Preben Kløvfjell. Foto: Advokatene Tveter og Kløvfjell

Advokaten mener det er gode sjanser for at Bayat for komme tilbake til Norge igjen.

– Hvor raskt kan det skje?

– Når det gjelder norsk utlendingsforvaltning, er det kanskje tidsperspektiv det er vanskeligst å spekulere i. Men jeg regner med at det raskt vil komme en erkjennelse fra norske myndigheter om at det er begått en feil, og at de ønsker å reparere dette så raskt som mulig, sier Kløvfjell.

– Systemet har sviktet

Mahmood Reza Amiry-Moghaddam frykter at Bayats sak ikke er enestående.

– Asylsystemet i Norge har sviktet. Vi vet ikke om dette er en enkeltsak, eller om dette er noe som skjer systematisk. Dersom saksbehandlingen i andre saker foregår på samme vis som i Leilas tilfelle, er dette svært alvorlig. Jeg håper inderlig at norske myndigheter nå innser at systemet har sviktet, og at de kommer til bunns både i denne saken og i hvordan systemet fungerer, sier han.

UNE sa torsdag at de jobber med å klarhet i hva som har skjedd med Leila Bayat. De hadde fredag ettermiddag ikke ytterligere kommentarer.

– Kan få store psykiske konsekvenser

Overlege Ragnhild Telnes på hudavdelingen på St. Olavs Hospital sier skader som følge av pisking kan være mange og omfattende.

– Det er fare for infeksjoner og arrdannelse, og i verste fall skade på indre organer. Det er også rapportert om dødsfall, og det er vanlig at man utvikler posttraumatisk stresslidelse, sier hun.