Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty kommer med kraftig kritikk etter at Leila Bayat ble tvangsutsendt. Foto: Amnesty

– Dette er en veldig trist sak. Det er en sak som gjør at det kan virke som at det viktigste i en asylbehandlingssak er å komme fram til at en person ikke har en troverdig historie, for så å få sendt vedkommende ut av landet.

– Politikken er lagt opp til at det er å avsløre løgn og få folk ut av landet som gjelder, sier Egenæs.

– Tok ikke hensyn til tvilen

Leila Bayat (36) ble for noen år siden dømt til 80 piskeslag i Iran for å ha drukket alkohol, men rømte til Norge i 2009. Hun ble kastet ut i mars i år, fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde levert falske rettsdokumenter da hun søkte om asyl, og fordi de mente det var trygt å sende henne tilbake.

Onsdag kveld meldte TV 2 at Bayat tirsdag denne uken ble straffet med 80 piskeslag.

Egenæs sier myndighetene har vært «uvanlig selvsikre» i denne saken.

– Utlendingsmyndigheten tok ikke hensyn til tvilen de må ha hatt med tanke på domspapirene som ble fremlagt i saken. De mente dette var falske dokumenter, til tross for at en tidligere iransk advokat bekreftet at dette var papirer han kjente igjen fra hjemlandet, og til tross for at Leilas advokat bekreftet at dette ikke var falsum, sier han.

– Vi vet det forekommer saker med falske dokumenter, men i denne saken var det så mye tvil at det var mer enn nok til at hun ikke burde bli sendt ut. I tillegg har hun en sønn i Norge som har fått opphold, noe som også burde også ha vært vektlagt med tanke på opphold på humanitært grunnlag, sier Egenæs.

– Oppsiktsvekkende

Mazyar Keshvari er innvandringspolitisk talsmann i Frp. Foto: Martin Giæver / NRK

Mazyar Keshvari, Frps innvandringspolitiske talsmann, reagerer på Egenæs' uttalelser.

– Det er oppsiktsvekkende at man ønsker å undergrave tilliten til det norske samfunnet uten å legge fram et eneste dokument eller bevis, annet enn følelser, sier han.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til NRK at hun forstår at denne saken vekker reaksjoner hos folk.

– Jeg skjønner også at folk flest ønsker å vite hva som har skjedd. UNE har informert departementet om at de nå undersøker hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, sier hun.