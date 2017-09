Samboer i Steinkjer: – Hun var livredd før piskinga

– Hjertet mitt gråter, det sier Babak Torki. Han er helt knust etter at hans samboer gjennom flere år, Leila Bayat, skal ha fått 80 piskeslag i hjemlandet Iran på tirsdag.

Leila Bayat og Babak Torki var samboere helt til hun måtte forlate Norge i mars 2017. Foto: Privat

Leila Bayat kom til Norge i 2009. Hun bodde i Steinkjer sammen med sønnen sin og etter hvert også samboer Babak Torki. Norske myndigheter mente hun hadde levert falske rettsdokumenter da hun søkte om asyl. I mars i år måtte hun forlate landet.

– Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, det opplyser seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE til NRK.

Tirsdag ble dommen på 80 piskeslag utført, melder TV 2 som først omtalte saken.

VIDEO: Videoen viser hvordan Leila Bayat skal ha blitt pisket i Iran, etter at hun ble kastet ut fra Norge i mars i år. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Videoen viser hvordan Leila Bayat skal ha blitt pisket i Iran, etter at hun ble kastet ut fra Norge i mars i år.

– Hun var livredd og skjelven, slik beskriver Torki sin kjære før piskinga ble gjennomført.

Bayats advokat, Preben Kløvfjell, reagerer sterkt på piskinga og ber UNE revurdere utsendingsvedtaket.

Sengeliggende

Babak Torki forteller at Leila Bayat er sengeliggende etter piskinga. Hun befinner seg hos ei venninne, og hun får behandling for skadene.

– Hun plages mer psykisk enn fysisk nå, sier Torki.

Han forteller videre at Bayat er lei seg og gråter, og at hun helst ikke vil snakke om det som har skjedd.

Venninna Leila Saadati har hatt kontakt med Bayat daglig etter piskinga. Hun forteller at venninna har mye vondt, og at hun må ha hjelp med praktiske ting.

Vil ha Leila hjem til Norge

– Vi håper vi får henne tilbake slik at hun kan være hos sønnen sin. Det er den beste medisinen både for henne og sønnen, sier samboeren i Steinkjer.

Han forteller videre at sønnen var redd for at Leila skulle dø i forbindelse med piskinga.

Nå håper Babak Torki at Leila Bayat kan komme tilbake til Norge, og helst så fort som mulig.

– Vi elsker hverandre, sier han. Han håper også det kan bli giftermål.

Grethe Norøm Spolén håper også at Leila Bayat kommer tilbake til Norge. Hun kjenner Leila fra da hun bodde i Steinkjer og har hele tida trodd hun snakka sant om dommen fra Iran.

– Hun har i alle fall bevist at det hun sa hele tida var sant, dessverre har hun bevist det den harde veien, sier Spolén.

Hun mener Leila nå har fortjent å få komme tilbake til Norge og sønnen sin.

Saken vekker reaksjoner også hos ministeren

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier departementet undersøker det som har skjedd. Foto: NRK

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til NRK at hun forstår at denne saken vekker reaksjoner hos folk, det gjør den også hos henne.

– Jeg skjønner også at folk flest ønsker å vite hva som har skjedd. UNE har informert departementet om at de nå undersøker hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd.

Hun sier det er helt nødvendig å komme til bunns i dette.

– Jeg vil understreke at jeg som politiker ikke har noen befatning med avgjørelsene i enkeltsaker, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.