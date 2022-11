Frida (26) drikker ikke lenger vann fra springen: – Jeg har vært desperat

– Da er det tid for å hente mer vann.

Frida Karoline Liaset smiler i det hun tar med seg de tomme dunkene og går bort til Kilden i Bymarka i Trondheim.

Hit kommer hun jevnlig.

– Jeg drikker bare vann herifra. Jeg drikker ikke springvann lenger.

Var desperat

26-åringen har Crohns – en inflammatorisk mage- og tarmsykdom.

Diagnosen fikk hun tilbake i 2011.

De siste årene har hun brukt sosiale medier for spre åpenhet om sykdommen, og hvordan det er å leve med stomi.

– Jeg var innlagt tidligere i år, og da søkte jeg alle råd jeg kunne få med tanke på behandling og metoder jeg selv kunne gjøre for å bli friskere.

Liaset kom over forskning som handler om klor i vann, og betydninga det har for kroppen.

– Jo mer jeg leste, fant jeg ut at betydningen av det du putter i kroppen er større enn folk tror. Og jeg fant ut at klor kan ha en negativ effekt på magen min.

Frida har prøvd alle råd for å føle seg friskere. Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

Hun påpeker at forskninga hun leste var fra USA, og at de bruker mye større mengder klor i vannet enn i Norge.

– Men spesielt når jeg har vært så alvorlig syk som jeg har vært i så mange år, så tar jeg absolutt ingen sjanser, sier hun.

– Jeg har vært desperat og gjør alt jeg kan gjøre for å bli friskere. Hvor stor betydning dette har for meg, kontra en person som er frisk, vet jeg ikke.

Må drikke mye

Sveinung Sægrov, professor ved NTNU, skriver til NRK at det objektivt sett ikke er noen holdepunkter for at vann fra en kilde i Bymarka har andre helsemessige effekter enn det kommunale drikkevannet.

– Det kommunale vannet er gjennomanalysert og under normale forutsetninger, når det ikke er rørbrudd, er vannet helsemessig sikkert.

Men flere velger dette vannet ifølge 26-åringen.

– Dette er en plass mange drar for å hente vann. Og det skjønner jeg godt, for vannet smaker jævlig godt, smiler hun.

– Jeg har til og med snakket med folk som bor på Stjørdal som kjører hit. Så det må være noe i det.

Hva er Crohns? Ekspandér faktaboks Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom i mage-tarmkanalen grunnet forstyrrelser i immunforsvaret. Betennelsen kan oppstå flekkvis i hele fordøyelseskanalen, fra munnhule til endetarmsåpning. Overgangen mellom tynn- og tykktarm er hyppigst angrepet. Vanligste symptomer er magesmerter, diare, dårlig matlyst og vekttap. Andre komplikasjoner som kan oppstå er hudutslett, leddsmerter, øyebetennelse, samt kronisk utmattelse (fatigue). Årsaken til at sykdommen oppstår er ukjent, men man tror at en kombinasjon av ytre faktorer og en genetisk disposisjon fører til at kroppens immunsystem reagerer unormalt og forårsaker betennelsen. Sykdommen debuterer oftest i alderen 15-25 år og har et meget individuelt varierende forløp. Sykdommen er kronisk og varer livet ut. Kilde: Mage-tarmforbundet

I dag har hun tre store dunker med seg hit.

Men hun bruker ofte å ha med seg flere små vannflasker i tillegg, som hun blant annet kan ha liggende i bilen.

Med ileostomi kan det gå fort å bli dehydrert, forteller Liaset.

– Jeg har tre stomier og trenger mye væske i løpet av en dag. En dunk holder i to-tre dager, sier hun.

– Ideelt sett kunne jeg fått dette vannet rett heim til meg, og brukt det til all matlaging og dusjing og sånt. Men først og fremst er det magen som er kritisk, så det er den som er hovedfokuset mitt.

26-åringen har tre stomier, og blir fort dehydrert. Derfor drikker hun mye vann. Foto: Lena Erikke Hatland / NRK

– All hjelp er god hjelp

Etter Liaset la ut videoene av at hun henter vann i Bymarka, har det eksplodert av folk som enten sier de er enige, eller som har kommet med andre tips og råd, forteller hun.

– Det er artig å se at så mange har engasjert seg i dette. Det tyder på at mange er opptatt av vann.

Trondheim kommune skriver på sine nettsider at drikkevannet har særdeles god kvalitet. Hele kommunen er forsynt med drikkevann fra Jonsvatnet. Benna er reservevannkilden.

– Hva er typiske råd dere gir til personer med Crohns?

– Vi råder alle til å snakke med helsepersonell for å få informasjon om de ulike behandlingsmetodene og kostholdsmulighetene som eksisterer, og deres fordeler og ulemper, slik at man kan ta informerte valg, skriver Mads Johansson, generalsekretær i Mage-tarmforbundet til NRK.

– Er det trygt å drikke vann fra naturen, som fra Kilden?

– Generelt er risiko ved å drikke ubehandlet vann fra naturen mye større enn behandlet og renset fra et vannverk.

Det skriver Erik Wahl, spesialinspektør i Mattilsynet avdeling Trondheim og omland, til NRK.

– Vann fra godkjente vannverk, slik som Trondheim vannverk, blir grundig kontrollert, både med lovpålagte vannprøver og annen løpende driftskontroll, og er derfor generelt trygt å drikke. Eventuelle helsefarlige kjemiske stoff i grunnvann eller helsefarlige smittestoff, kjennes ikke på smaken og gir ingen synlige forandringer. Om grunnvannet smaker og ser friskt ut, gir det derfor ingen informasjon om eventuell helsefare.

Frida Karoline Liaset er ikke i tvil om at hun merker bedring.

– Om det er placebo vet jeg ikke, men all hjelp er god hjelp tenker jeg, sier 26-åringen og legger til:

– Innerst inne tenker jeg at det har betydning.