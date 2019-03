Ulykka skjedde ved 18.30-tiden og sjåføren av traileren har fått tilsyn av lege. Han skal ikke være alvorlig skadd, opplyser politiet.

– Traileren har på et vis kjørt av veien og truffet noe slik at den nærmest har blitt brettet sammen i to, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen.

Det ble først meldt om en stor diesellekkasje i forbindelse med ulykken, men brannvesenet avkreftet senere dette. Mannsskaper fra Sverige og Meråker samarbeidet på ulykkesstedet, opplyste 110-sentralen.

Prøvde å åpne ekstra vei

Det ble raskt meldt om lange køer i begge retninger.

– Ja, nå har det vært VM i Østersund og folk er på vei hjem og naturligvis så blir det lange køer av det her, sa Hollingen ved 22-tiden.

I flere timer var det lang omkjøring via Fv 72 i Verdal. Norske og svenske myndigheter jobbet også for å se om de kunne åpne en ekstra vei som er tilknyttet fylkesveien.

Folk dro tilbake på hytta

– De driver og snur trafikken og sender dem i en annen retning. Det er også mange som har hytte på Storlien, så de som kan kjøre dit gjør det, sa operasjonslederen flere timer etter ulykken.

Han anslo at bergingsarbeidet trolig kunne være avsluttet rundt midnatt. LItt før klokka 23 opplyser Vegtraikksentralen at Europaveien er åpnet igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Glatte veier

Det har vært glatt føre og mange kollisjoner og utforkjøringer i Trøndelag i ettermiddag og kveld. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men politiet hadde det en periode så travelt at de ba pressen om å få jobbe i fred.