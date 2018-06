– Bygninger er grå, bilene er grå, interiøret er grått og husene er grå. Denne utviklingen kan umulig være sunn for helsa.

Det sier Sten Skogland, en av beboerne i Granlund borettslag på Tiller sør for Trondheim sentrum. Siden husene ble bygget på midten av 90-tallet, har rekkehusene med 22 enheter vært fargeklatter i et stadig gråere område.

Men nå skal også disse få sin grå drakt. Det har styret i borettslaget bestemt.

– De tre personene i styret informerte oss brått om at en malemester er leid inn for å male husene våre grå. De vedtok dette over hodene på oss. Vi har fått beskjed om at vi ikke kan nekte, sier Skogland, som mener prosessen er like trist som fargen huset hans snart får.

For hver dag som går, blir Granlund borettslag mindre fargerikt. – I et land med mye gråvær trenger vi farger på husene, mener Gurli Blomberg. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Enkelte har antydet at de vil selge

Det grå vedtaket har splittet borettslaget sånn cirka i to. Noen støtter styret og synes grått er greit. Andre kjemper imot.

– Dette er veldig viktig for oss. Enkelte har antydet at de vil selge – de vil ikke bo en plass hvor det ser ut som et fengsel. De som har vært litt på tanken på å flytte før, har nå fått dødsstøtet, sier Svein Erling Lode.

Han gleder seg over fargene hver eneste dag, særlig i vinterhalvåret. Når det er trist vær, er husene hans farger, sier han:

– Det å gå ut til en gul bod hver dag og ta ut sykkelen, er fantastisk. Nå blir den fargeløs, og det gjør meg forbannet.

Gurli Blomberg flyttet til borettslaget i mars. Hun opplevde borettslaget som ekstra attraktivt på grunn av fargene. Nå har hennes grønne hus allerede blitt grått.

– Det var en glede å komme til et borettslag med farger på husene. Jeg vil helst ikke være en del av en splid, men jeg må si meningen min. Det vil påvirke oss negativt å være omgitt av bare grått, mener Blomberg.

Sten Skogland og Svein Erling Lode sier de til en viss grad kan leve med fargeløse hus når trærne og plenene fortsatt er grønne. Men de gruer seg til vinteren. Huset i bakgrunnen har allerede blitt grått, snart står de gule for tur. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Grått er stilig

Granlund borettslag er bare et lite bidrag til det ekspertene kaller en forgråing av Norge. NRK har tidligere skrevet om temaet, og fargeforsker Kine Angelo ved NTNU har uttrykt sin fortvilelse over den grå bølgen.

Styrelederen i Granlund borettslag, Tore Berdal, bekrefter at styret har fattet malevedtaket og at ingen av beboerne kan nekte å male huset sitt grått. Utover det, ønsker han ikke å kommentere saken.

Han og resten av styret får imidlertid støtte av flere i borettslaget, deriblant Karen og Olav Gustad.

– Jeg synes vedtaket er bra. Grått er stilig, sier Karen Gustad.

– Jeg synes grått med hvite karmer er fint. Men det blir bestandig uenigheter når folk skal snakke om slikt, istemmer ektemannen.

– Smaken er så forskjellig.

Granlund borettslag har vært fargerikt siden husene ble bygget i 1996: Gule, grønne, røde og lysgrå med gule karmer. Foto: Kristin Grønning / NRK

Advokat mener vedtaket er uklokt

Styret i et borettslag har myndighet til å bestemme fargeendring, forklarer advokat Anders Leisner:

– Men dette er en betydelig endring som angår alle i borettslaget sterkt. Jeg mener det virker uklokt ikke å forankre beslutningen om å male noe som var fargeriktig helt grått.

Leisner, som er leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund, sier en kan kreve ekstraordinær generalforsamling i saker som dette.

– Hvis over 10 prosent av borettslaget ønsker ekstraordinær generalforsamling for å ta opp et slikt spørsmål grundigere, kan de kreve det. Da kan alle stemme i saken. Resultatet av avstemningen vil gjelde – ikke styrets vedtak. Generalforsamlingen er den øverste myndigheten.

Huseiernes Landsforbund er ofte borti saker som handler om uenighet rundt fargevalg.

– Men det er ikke så ofte jeg hører at styret beslutter en så omfattende fargeendring som dette, sier Leisner.