Fortsetter søk etter fisker

Lokalt politi fortsetter søket etter den antatt omkomne laksefiskeren i Orkla. – Vi gjør diverse søk langs bredder og i elv, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt. Mannen fisket fra et vald like nord for Forve bru på Fannrem søndag ettermiddag da han falt i elva.