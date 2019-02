– Jeg var skeptisk til om vi skulle finne viruset i norsk melk, sier doktorgradsstudent Katrine Paulsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I fire år har hun i samarbeid med Folkehelseinstituttet samlet inn og analysert melk fra fem norske bondegårder.

Dette fordi de var nysgjerrige. Flere personer i sentral- og østeuropeiske land er nemlig blitt syke av det flåttbårne viruset TBE etter å ha spist eller drukket upasteuriserte melkeprodukter fra ku, geit eller sau. Noen som ble smittet via melkeinntak skal ha dødd.

Studien viser at kumelka fra tre av de fem norske gårdene inneholdt viruset. Ved en gård hadde kyrne tidligere vært utsatt for virussmitte.

Gårdene ligger i Mandal, Arendal, Brønnøy og Skedsmo.

Viruset dør ved varmebehandling

– Studien er liten, men et sted må vi starte, sier Paulsen.

Gården i Skedsmo var med i studien fordi forskerne ville inkludere et område med lite flått. Det at melka inneholdt viruset også der, overrasket dem.

Resultatene kom nesten samtidig som at myndighetene begynte å arbeide for en forskriftsendring.

En endring som skal åpne for salg av upasteurisert melk og fløte direkte fra bondegårder til norske forbrukere.

VARMEBEHANDLING: Melka du kjøper i butikken er varmebehandlet på meierier – altså pasteurisert. Det er i dag forbudt å selge upasteurisert melk i Norge. Foto: Silje Guddal / NRK

Årsaken til dagens forbud er risikoen for smitte av blant annet sykdomsfremkallende E. coli og Campylobacter. I likhet med disse bakteriene, dør TBE-virus ved pasteurisering.

Vil ikke skremme

Seniorforsker Åshild K. Andreassen i Folkehelseinstituttet er kritisk til lovendringen. Hun vil ikke skremme, men er opptatt av å gjøre nordmenn oppmerksomme.

– Vi vet ennå ikke hvor syke vi kan bli av upasteurisert melk med TBE-virus. Men vi bør begrense risikoen.

VIL FORSKE MER: Forskerne ønsker å finne ut hvilken variant av TBE-viruset det finnes i kumelk, og hvor syke mennesker kan bli av å få det i oss. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

TBE er et virus som blant annet kan gi hjernebetennelse og hjernehinnebetennelse. Det har ingenting med bakterien Borrelia å gjøre.

Argumenterer med smak og sunnhet

Interessen fra enkelte forbrukere er årsaken til at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å åpne for salg av råmelk direkte fra gårder.

Argumentene skal være mange. Noen mener smaken er bedre. Andre argumenterer med sunnhet eller ønske om å støtte småskalabønder. Departementet har bedt Mattilsynet lage utkast til ny forskrift.

– Forslaget innebærer at du som forbruker skal kunne velge om du er villig til å ta risikoen med å drikke rå melk og fløte, sier Margrethe H. Røed, seniorrådgiver i Mattilsynet.

I utkastet heter det at bønder skal kunne selge inntil 5.000 liter upasteurisert melk og fløte årlig fra gården sin. Røed forklarer at risikoen for sykdom er grunnen til at de ikke vil åpne for salg av ubegrensede mengder.

Varseltrekant

Mattilsynet foreslår en del krav til bonden, blant annet

tydelig advarselsmerking på kartongen

god hygiene og friske dyr

oppbevaring kaldt

omsetting innen 72 timer

Forslaget er på høring. Fristen for å komme med innspill er tirsdag.

– Vi forventer mange innspill de siste dagene. Flere har antydet at de jobber med saken, forklarer Røed.

Både forbrukere, bønder, meierinæringen og vitenskapelige miljøer engasjerer seg.