Det er en helt vanlig morgen for Benjamin Mothe-Blindheim og mammaen Thais Mothe-Diniz. Sjuåringen koser seg med frokosten før han skal på skolen.

– Ja, ja, ja! sier Benjamin når han får spørsmål om han gleder seg til skolen.

Men det er ikke alltid han kommer seg dit tidsnok.

For Benjamin har Downs syndrom og har krav på gratis skyss til skolen. Det vil si at en drosje kjører sjuåringen til og fra skolen hver dag.

Drosjen dukker ikke alltid opp.

– Slik vi har opplevd den så skaper den mer trøbbel enn hjelp. Det er ikke nyttig, sier Thais Mothe-Diniz.

Benjamin Mothe-Blindheim og mamma Thais Mothe-Diniz venter på at drosjen skal komme og kjøre Benjamin til skolen. Slik har de stått mye i høst og vinter. Foto: Morten Andersen / NRK

Venter og venter

Det var i fjor høst at Benjamin fikk krav på gratis skyss til skolen. Helt siden oppstarten har det vært trøbbel.

En dag i desember ringer skolen til Mothe-Diniz. Klokken var 16.30 og drosjen hadde fortsatt ikke kommet og henta Benjamin og de andre barna. Den skulle vært der kl. 16.

– Det var desember, minusgrader og de sto og venta ute, sier Mothe Diniz.

– En annen dag kom han med sekken full av snø fordi det var uvær, mye snø og de venta på en taxi som aldri kom, fortsetter hun.

For henne fører alle forsinkelsene til problemer på jobben. For når drosjen ikke kommer på morgenen, så må hun kjøre. Når drosjen ikke henter på skole må hun også trø til.

– For oss fører dette til at jeg kommer for seint på jobb. Barnet mister fritidsaktiviteter og kommer forsinket i bursdager. Jeg må jobbe på kvelden for å få gjort de oppgavene jeg skulle gjort på jobb, sier Mothe-Diniz.

T-skjorter med adresser

Handikappede barns foreldreforening (HBF) sier de får melding om trøbbel med skoleskyssordninga fra hele landet.

– Jeg har familier som har satt T-skjorter på ungene med adresser trykt på for å være sikre på at ungene kommer hjem, sier Håvard Ravn Ottesen i HBF.

Han mener anbudene som lages for denne ordninga må være sånn at ungene får prioritet når det er mange andre som også bestiller drosje.

– Dette er unger som fortjener det beste fra samfunnet. Så opplever de å bli satt til side på vent, sier Ottesen.

Håvard Ravn Ottesen, i Handikappede barns foreldreforening, sier det gjør vondt å høre om alle barna som venter i uvisse på om drosjene kommer og henter dem. Foto: Morten Andersen / NRK

Enig i kritikken

Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for den tilrettelagte skoleskyssen. De overlater ansvaret for ordninga til det fylkeskommunale transportselskapet AtB. De sørger videre for at drosjeselskapene gjør jobben.

Fylkeskommunen innrømmer skoleskyssen har fungert dårlig.

– Slik den har vært i høst og vinter, så har den vært langt fra det man skal forvente av den tjenesten. Den har på ingen måte vært god, erkjenner seksjonsleder Rolf Granlund i Trøndelag fylkeskommune.

Han sier de fikk negative tilbakemeldinger med en gang det nye anbudet starta opp. Siden har kritikken hagla.

– Vi konstaterer i ettertid at det har vært for dårlig planlegging og for dårlig forarbeid fra all parter i forkant av dette anbudet, sier Granlund.

De jobber nå med å forbedre ordninga.

Seksjonsleder for Rolf Granlund i fylkeskommunen sier de allerede er i gang med å jobbe med et nytt anbud for skoleskyssordninga hvor de håper å løse mange av dagens problemer. Foto: Morten Andersen / NRK

Mangler sjåfører

I Trondheim er det Trønder Taxi som kjører elevene som har krav på tilrettelagt skyss til skolen. De mener ting er blitt bedre den siste tida.

– Som ellers i samfunnet, er vår næring nå berørt av høyt sykefravær og frafall av sjåfører. Det skaper utfordringer med vår leveranseevne, skriver salgs- og markedssjef Bjarne Aas Farbu i Trønder Taxi i en e-post.

Mange sjåfører ble permittert under pandemien og har funnet seg nytt arbeid. I løpet av to år er det blitt over 60 færre sjåfører tilknyttet selskapet, bare for Trondheim.

Derfor har drosjeselskapet inngått avtaler med andre drosjeselskap i kommunen for å få tilgang til flere biler og sjåfører til å hente barna.

– Det har vært kontakt med Nav angående rekruttering, men arbeidsledigheten er generelt lav, så det er utfordringer med tilgang av nye sjåfører, skriver Aas Farbu.

Tidsnok til skolen

Tilbake på Øya i Trondheim ser Benjamin og mammaen en sølvgrå drosje komme kjørende. I dag kommer den til riktig tid.

– Morgentaxien kommer på riktig tidspunkt. Det har blitt bedre etter jul. Men på ettermiddagen er det fortsatt veldig mange forsinkelser, sier Mothe-Diniz.