Truer med kjørenekt – 2000 barn kan stå uten skoleskyss

Taxinæringa i Trøndelag er forbannet. Årsaken er det fylkeskommunalt eide transportselskapet AtB sitt anbud på skolekjøring.

Ved skolestart hadde Trøndertaxi inngått ny kontrakt med AtB om tilrettelagt skoleskyss i 12 av 15 anbudsområder i Trøndelag.

Men drosjesjåfører og løyvehavere kaller den nye kontrakten for sosial dumping.

28 av drosjeselskapene som kjører på vegne av Trøndertaxi, krever nå bedre betingelser.

Får de ikke innfridd kravene, blir det stopp i skolekjøringa fra torsdag kl. 12.

Dette gjelder så å si alle drosjeselskaper fra Steinkjer og sør, unntatt Trondheim og Levanger.

Over 2000 barn med behov for tilrettelagt skoleskyss, kan bli rammet av kjørestansen, opplyser AtB til NRK.

Mer lønnsomt å slutte

– Vi krever normale priser for den kjøringen vi utfører, sier Robert Lilleby, drosjeeier og sjåfør i Steinkjer Taxi.

Lilleby forteller om en timelønn på mellom 110 og 130 kroner brutto, og sier det faktisk er mer lønnsomt å slutte i jobben og melde seg arbeidsledig.

Til Adresseavisen har regionleder i Norges Taxiforbund Sør-Trøndelag, Kristian Nilsen, tidligere sagt at enkelte sjåfører sitter igjen med 50–60 kroner timen.

Avisa skriver også at AtB sparer minst 13 millioner kroner på kontrakten.

PARKERT: Hvis drosjesjåførene ikke får bedre betalt for skoleskyssen, blir det kjørestans fra kl. 12 torsdag. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Svein Jonli er daglig leder for Orkland Taxi, og uttaler seg på vegne av 23 drosjeselskaper sør i fylket.

Han forklarer at en årsak til at lønna blir så dårlig, er at den ikke åpner for at de kan ta andre passasjerer når de er ute i forbindelse med skolekjøring.

– Vi må kjøre fra vår sentral, kjøre eleven til skolen, og så kjøre direkte tilbake til sentralen for å få fullt betalt, sier Jonli.

– Dette er svært uheldig, og så dårlig at det blir sosial dumping. Det er jo også fryktelig dårlig for miljøet fordi kilometerne øker voldsomt. Nå setter vi foten ned, nok er nok!

Uakseptabel situasjon

Direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, mener situasjonen er uakseptabel, fordi en kjørestans vil ramme elever som enten har lang eller farlig skolevei, eller varig eller midlertidig sykdom.

– Dette er noen av de svakeste og mest sårbare ungene vi har, så vi forventer at tjenestene opprettholdes, sier Solem.

Samferdselsdirektøren sier at AtB som oppdragsgiver på vegne av fylkeskommunen og Trøndertaxi som leverandør, må løse floka seg imellom.

– AtB har lagt ut et anbud, og Trøndertaxi har levert et tilbud på anbudet. Så ser løyvehaverne i ettertid at det er betingelser de ikke kan leve av, sier han.

– Hvor det har gått galt vet man ikke, men det er i alle fall mellom de to partene og prosessen der.

Solem presiserer også at Trøndertaxi har et ansvar overfor løyvehaverne.

– Vi forventer at partene gjør absolutt alt som står i deres makt for å sørge for at ungene ikke blir en skadet tredjepart i dette. Vi har kort tid på å ordne opp, og kravet fra drosjeeierne gir oss enda dårligere tid.

ALVORLIG SITUASJON:– Vårt selskap, AtB, jobber for å få til en løsning innen torsdag, sier direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem. Foto: Solvår Flatås / NRK

Ikke enig i «sosial dumping»

Styreleder i AtB, Per Axel Koch, mener det er Trøndertaxi som må rydde opp internt. Han er ikke enig betegnelsen «sosial dumping» på anbudet.

– Vi har inngått en kontrakt med Trøndertaxi, som vi ser på som et seriøst selskap. Da har vi tillit til at de leverer i henhold til kontrakt. De diskusjonene som pågår om betaling og så videre, gjelder internt i Trøndertaxi, sier han.

– Vi tar det som en selvfølge at de håndterer sine sjåfører på en god måte. De har selv konkurrert om disse anbudene, og har vunnet 12 av 15.

Koch sier at AtB har løpende dialog med Trøndertaxi for å finne ut av ting, men at det ikke er mulig for dem å gjøre vesentlige endringer i kontrakten.

– Den gjelder for to år, og den må Trøndertaxi levere i henhold til, sier han.

– Når det gjelder de totalt 2700 barna som er omfattet av tilrettelagt skyss med drosje, så skal det ikke være negative avvik. Det er utrolig viktig for både barna og foreldrene.

I DIALOG: Styreleder i AtB, Per Axel Koch, sier de er i dialog med Trøndertaxi, men at de ikke har muligheter til å gjøre vesentlige kontraktsendringer. Foto: Polaris Media

Drosjesjåførene understreker at dette ikke er noe de gjør med glede.

– Det er vondt. At det går ut over barna, er det verste med hele opplegget, sier Svein Jonli i Orkland.

– Det er mange små sentraler, hvor sjåførene kjenner både mor, far, elever og besteforeldre. Men vi håper at det skjer noe og at vi finner en løsning før torsdag. Om ikke blir det stopp i skyssen fra torsdag kl. 12.

Trøndertaxi har ikke hatt anledning til å stille til intervju. Administrerende direktør Hege Dahle skriver i en SMS til NRK at de skal ha møte med AtB kl. 14 onsdag ettermiddag, og at hun håper på gode nyheter etter det.