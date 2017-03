Folkemøte om tvangssammenslåing på Leka

Øykommunen i Nord-Trøndelag helt mot grensa til Nordland har 584 innbyggere.

70 av innbyggerne bor på fastlandet i Gutvik.

Dette er en av 13 kommuner i Norge som regjeringa og Venstre vil tvangssammenslå for å sikre gode tjenester til innbyggere også i små kommuner i årene som kommer.

Endelig vedtak skal fattes av Stortinget i begynnelsen av juni.

Omkamp

Ordfører på Leka, Per Helge Johansen, fikk sist helga lovnad fra partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om at vedtaket skal oppheves om Senterpartiet kommer i regjering med Arbeiderpartiet etter høstens valg.

Ordfører på Leka, Per Helge Johansen, gir seg ikke uten kamp mot tvangssammenslåing og sier han har en hel hær med lekværinger bak seg. Foto: Rita Kleven/NRK

– Først skal vi prøve å stoppe det i Stortinget. Kommer vi i regjering er det en selvfølgelig at folkets vilje blir fulgt og tvangsvedtak skal oppheves, sier Vedum til NRK.

Leka-ordføreren har forventninger til kveldens folkemøte i Herlaugshallen.

– Vi vil at lekværingene skal være synlig. Det står en hel hær bak ordføreren, sier Johansen.

– Vi kan ikke tape. Tapet blir for stort for Leka. Dette er et råkjør mot et folk. Det er et veldig dårlig prosjekt å bruke tvang og det har aldri vært noe bra med tvangsekteskap, sier ordføreren.

Toril Grande er hovedtillitsvalgt for kommuneansatte på Leka. Kommunal sektor er den største arbeidsplassen i kommunen. Foto: Rita Kleven/NRK

– Fullstendig imot tvang

Det er 55 årsverk i kommunal sektor på Leka innenfor skole, helse og eldreomsorg. 10 av dem jobber på kommunehuset.

Dette er den største arbeidsplassen i kommunen.

Hovedtillitsvalgt for de kommunalt ansatte er Toril Grande.

– Tvang fører ikke noe godt med seg. Jeg er redd vi mister mye og er veldig spent på hva vi skal få tilbake fra en storkommunen.

Grande sier til NRK at hun håper at politikerne snur.