Wadiar hengt ut som drapsmann i sosiale medier

– De sier jeg er en drapsmann, og har vært stygg mot barn.

Ferdos er flyktning fra Iran, men har bodd i Namsos siden 2009.

Han trives godt i byen, har fast jobb og mange venner. Så kom Instagram-kontoen som forstyrret livet hans.

Foto: Skjermdump

Stemplet i sosiale medier

I fjor høst oppdaget en kollega et anonymt innlegg på Instagram. Ferdos viser oss innlegget, som nå er fjernet.

Der står det blant annet at Ferdos skal ha drept personer i Iran, at han har tilhørt en kriminell gruppe og at hans er farlig for samfunnet.

Anklagene har forstyrret det rolige trygge livet i Namsos. Og ryktene går fortsatt.

Det var Namdalsavisa som omtalte saken først.

– De fleste i Namsos har sett bildene og teksten som ble publisert på Instagram, mener Ferdos.

I innlegget blir medborgere både i Namsos og Steinkjer advart, og det påstås at Ferdos har drept flere personer i hjemlandet Iran.

Han avviser alle anklagene, og anmeldte forholdet til politiet straks han ble kjent med beskyldningene mot seg i fjor høst.

Politistasjonssjef i Namsos, Svenn Ingar Viken, sier det er ingen grunn til å tro på ryktene som spres om Ferdos. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Henlagt

Etter flere måneder med etterforskning, har politiet henlagt saken.

– Vi finner ingen informasjon som stemmer med anklagene.

Det sier Svenn Ingar Viken, politistasjonssjef i Namsos.

– Vi har heller ikke klart å spore opp den som la ut dette på Instagram, og derfor ble saken henlagt 13. april.

Han håper innbyggerne slår seg til ro med det, og sier det er ingen grunn til å frykte det som blir påstått om Ferdos.

Ifølge Viken har slike ting skjedd tidligere også.

Politiet kjenner mange saker der sosiale medier blir brukt som kanal, for å komme med beskyldninger og anklager om at noen skal ha begått ulovligheter.

– Folk har gått til grunne

Namsos-ordfører Frode Båtnes er kjent med saken gjennom det som har vært skrevet i media.

På generelt grunnlag sier han til NRK at det er en stor risiko ved å spre rykter.

– Å bli utsatt for rykter kan få en voldsom konsekvens. Samme hvilken posisjon du har, så vil det gjøre noe med deg, sier Båtnes.

Frode Båtnes, ordfører i Namsos, er ikke i tvil om at ryktespredning kan få store konsekvenser. Foto: Espen Sandmo / NRK

Han tror ikke alle er bevisst det store ansvaret med ryktespredning.

– Det er så fort gjort i dag, å legge ut ting på nett. Og det er muligheter for å legge ut anonymt også.

Hva rykter kan føre til, tror han ikke folk flest reflekterer over. Det er en belastning å bli utsatt for rykter, men det kan føre til alvorlige konsekvenser også, mener han.

– Vi har eksempler på at folk har gått til grunne av rykter – selv om de er usanne, sier Båtnes.

Ordføreren legger til at ikke alle har noen å snakke med, og oppfordrer folk til å tenke seg om flere ganger før de sprer rykter.

– Jeg tror ikke bestandig at folk skjønner hva de gjør. En ting er rykter, en annen ting er utspill som kommer fort og hastig på nett. Det er ikke så godt gjennomtenkt hva det kan føre til. Sosiale medier blir ikke brukt veldig smart – og det gjelder alle aldersgrupper.

Plaget av grupper i hjemlandet

Wadiar Ferdos har fortalt politiet alt han vet. Han er feily-kurder, født i Irak og oppvokst i Iran.

Han var med i det iranske militære, og deltok i krigen mot Saddam Hussein.

Han måtte senere flykte fra Iran, og fikk midlertidig beskyttelse i Norge.

Ferdos er aktiv i sosiale medier, og tror det er grupper i hjemlandet som reagerer på det han skriver.

– Jeg har noen fiender, selvfølgelig. Ikke privat, men det er grupper i hjemlandet som reagerer på meningene jeg publiserer i sosiale medier. De har lyst til å plage meg.

– Vil du flytte fra Namsos på grunn av denne saken?

– Nei, jeg er trygg her. Det er viktig for meg.