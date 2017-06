Fikk geit i førstepremie

Vinneren av eliteklassen for herrer i dagens løp i o-festivalen på Oppdal fikk like så godt ei geit i premie. Paul Sirum fra Frol il vant eliteklassen med hele tre minutter i et løp der mesteparten av Norgeseliten var på plass. Geita skal til sæters i sommer og etterhvert er det skinnet som blir premien.