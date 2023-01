Fikk tabletter på sykehjem – slik så kvinnen ut etter 5 måneder

NRK har vært i kontakt med fire leger som ga antipsykotika til de tre demens–syke kvinnene på Namsos helsehus i 2021 og 2022. Ingen ønsker å kommentere enkeltpasienter.

En av legene sier vedkommende ikke har mulighet til å snakke om enkeltpasienter, men sier at hen hilser velkommen at alle saker tas opp med Statsforvalteren, hvor man har mulighet til å diskutere hva som skjedde.

På generelt grunnlag ønsker legen å gjøre det som er etisk riktig også med hensyn til de mest sårbare pasientene. I de tilfellene der miljøtiltak ikke er nok, tvinges de til å medisinere, skriver legen i en e–post.

Dette skriver virksomhetsleder i Namsos kommune, Jane Tingstad:

«Når det gjelder virkning og bivirkning av medikamenter blir dette selvsagt evaluert forløpende. Sykepleierne på avdelingene observerer virkning og evt. bivirkninger som pasientene får av medikamentell behandling. Dette blir rapportert tilbake til sykehjemslegene. Namsos helsehus har en sykehjemslege i full stilling, samt en lege til i deltidsstilling. Disse har ukentlige visitter ved alle avdelinger og kan tilkalles ved behov ellers i uka. De følger alle sine pasienter nøye, og virkning og bivirkning av legemidler er en viktig oppgave som de følger opp.

Det er dessverre slik at alle legemidler har en eller flere potensielle bivirkninger, og da er det legens ansvar å gjøre en avveining av hvor stor er ønsket virkning opp mot eventuell bivirkning av legemidlet. Som alt helsepersonell er klar over, så vil pasientene kunne få bivirkninger. Noen ganger er bivirkningene av en slik karakter at medisinen tas bort. Andre ganger kan det være en vanskelig avveining, da pasienten både har bivirkninger og god effekt av behandlingen som blir gitt. Dette er et viktig arbeid som alt helsepersonell ved Namsos helsehus tar på største alvor.

Uansett hvilken bivirkning det måtte være snakk om vil den vanskelige avveiningen være: Når blir ulempen så stor at den overgår den ønskede effekten? Det vil være høyst individuelt basert på symptombilde hos den enkelte uten legemiddel. Hvilke symptomer, plager og lidelser vil det å fjerne legemidlet gi, kontra de plagene som tilkommer som en bivirkning.

Helse og velferd tilstreber å gi personsentrert omsorg i sine tjenester, dette innebærer en underbygning av personens egenverd gjennom respekt, gjenkjennelse og tillit.

Miljøtiltak for demente kan være plass i demensavdeling hvor det er mer oversiktlige forhold og roligere omgivelser. Mange demente er vare for inntrykk og tiltakene vil oftest være på individnivå. Det kan være tiltak opp mot enkelt brukere på rommene deres, for noen kan det være ut å gå en tur enten inne på huset eller ute, bla i et album eller en bok/ ukeblad, spille musikk beboer liker.

Det viktigste er å finne tiltak som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Et viktig miljøtiltak er at noen av ansatte er tilstede på fellesstue gjennom dagen for å skape ro og trygghet.

Så er det slik at storparten av de med demenssykdom i løpet av sykdomsforløpet utvikler symptomer knyttet til atferd og/ eller psyke som kan utarte seg gjennom aggresjon, angst, søvnløshet, hallusinasjoner og mange andre uttrykk. Kommer man ikke i mål med å hjelpe den demenssyke med disse symptomene ved hjelp av miljøtiltak så kan antipsykotika være nødvendig for å lindre beboerens symptomer.»

De tre kvinnene med demens i saken får ikke lenger antipsykotika. Av de 97 beboerne på Namsos helsehus var det seks prosent av pasientene med demens som fikk dette legemiddelet i midten av november, opplyser Namsos kommune i e–posten.