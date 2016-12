Ferdig i RBK – reiser hjem til Estland

Keeperveteranen forlater Rosenborg gratis med utgående kontrakt, skriver klubbens nettsted.

Trene unge keepere

– Jeg valgte Nomme Kalju av to grunner: Jeg ønsket meg hjem til Estland, og Kalju tilbød meg et godt miljø og en interessant utfordring. Jeg skal bidra som spiller og gi Vitali Teles konkurranse. Jeg oppnår også et av målene mine, som er å trene unge keepere, forteller Londak.

36-åringen skal bidra som trener på aldersbestemt nivå i klubben, som tok bronse i serien i høst. Trolig blir kontrakten hans den siste som spiller.

– Jeg tør ikke si noe sikkert, men etter all sannsynlighet er den det. Jeg har sett for meg å bli keepertrener gjerne for ungdom. Nå kan jeg forberede meg på livet etter spillerkarrieren.

Estlenderen med 27 landskamper var klubbløs etter utgått kontrakt med Bodø/Glimt, da Rosenborg i februar hentet ham som erstatter for sykmeldte Alexander Lund Hansen.

Fikk åtte RBK-kamper

Londak ble en av de eldste RBK-debutantene gjennom historien og vikarierte i mål da André Hansen skadet kneet i sommer. Han fikk bokført åtte opptredener før han igjen ble reserve og senere plassert på tribunen da Adam Larsen Kwarasey ble kjøpt fra amerikanske Portland Timbers.

Før jul var nevnte Kwarasey på besøk i Minneapolis hos Minnesota United. Dersom Ghana-keeperen gjør vendereis til USA eller flytter et annet sted, blir 17-årige Julian Faye Lund eneste gjenværende reserve.

Rosenborg velger i så fall trolig å hente en ny sisteskanse som alternativ til André Hansen.