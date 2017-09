I dette området er det fullt av gravrøyser som vitner om en rik og interessant forhistorie.

– Nærøysundet ser ut til å ha vært tidligere tiders svar på E6, sier arkeolog Raymond Sauvage til NRK

Bein og glassperler

Raymond Sauvage er arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Industriområdet på Purkholmen skal utvides og derfor har arkeologene i sommer undersøkt to gravrøyser.

– Vi antar at røysene er fra tida mellom 600–1000 år etter Kristus. I 1999 ble en annen røys undersøkt her, og den inneholdt en kremasjonsgrav. Her ble det funnet brente bein og to glassperler, opplyser Sauvage.

I sommer ble altså to nye røyser undersøkt.

– Den første var seks og en halv meter lang og fem meter bred. Her var det ikke levninger etter den gravlagte, men vi fant en pinsett av bronse, rikt dekorert med punktsirkler og tverrgående streker. Denne lå mellom steinene i det indre steinbeltet, opplyser arkeologen.

Denne gravrøysa ble undersøkt i sommer. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Jern og bronse

I den andre ble det funnet flere gjenstander av jern og bronse, og her må det røntgenfotografering til for å kunne fastslå hva det har vært.

– Men vi tror at bronsegjenstandene har vært en del av et smykke. Dette skal vi nå undersøke nærmere, sier Raymond Sauvage. Dette kan derfor være en kvinnegrav.

Arkeologene tok også med seg et større objekt med jord som skal graves ut under kontrollerte forhold.

– Dateringen av grava er foreløpig noe uviss, men vi er sikre på at den er fra jernalderen. Forhåpentligvis skal det være mulig å snevre inn tidsspennet betydelig ved å ta undersøke gjenstandene nærmere, mener Raymond Sauvage.