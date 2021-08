I vinter mistet Tomas Vang gifteringen sin.

Barnebarnet Sander (12) har metalldetektor og har i sommer vært på jakt etter ringen. Det begynte å pipe da han fant gull i bakken.

– Jeg fikk veldig høy lyd, forteller han.

Men gullringen han fant er en del år eldre enn den de lette etter. Ringen han først trodde tilhørte farfar var nemlig hele 1500 år gammel.

– Det var ikke noe så voldsomt til reaksjon fra min del, for jeg trodde det kanskje var noe som var kjøpt på Nille eller noe sånt. Men da vi begynte å se på det var det svært interessant. Kjempeartig, sier Tomas Vang.

Farfar Tomas må likevel innrømme at han er både glad og skuffet.

– Jeg skulle jo gjerne ha funnet min egen, men er jo glad for at vi fant denne. Det er klart, dette er jo et kjempefunn.

Sander Magnus Vang og Tomas Vang. Sander Magnus (12) holder metalldetektoren som pep da han fant den 1500 år gamle gullringen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Stor verdi

For å være sikker på at de ikke gjorde noe galt, ringte Vang for å melde ifra om funnet.

– Jeg fikk beskjed om å legge den i safen og gjemme den.

Arkeologene var ifølge Vang i fyr og flamme da han tok kontakt.

– Vi får ikke så mange slike henvendelser, så det er litt spesielt, sier arkeolog Hanne Haugen til NRK.

Hun arbeider i kulturminneseksjonen i Trøndelag fylkeskommune og fikk en telefon fra Vang om funnet. Arkeologen anslår at ringen er rundt 1500 år gammel.

Dermed stammer den antakelig fra sen romertid eller folkevandringstid, forteller Haugen.

– Det ser ut som at det opprinnelig har vært en liten fingerring i gull. Og så er det tvinnet tynne gullremser rundt, som vi tolker som betalingsgull. Så antakelig er dette rett og slett valuta for å betale for varer og tjenester.

– Hva forteller egentlig dette?

– Her har det vært folk som har hatt ressurser, relativt mektige eller rike folk. Det er ganske mye gull i denne ringen. Her er det stor verdi som noen har mistet, gjemt eller ofret for 1500 år siden.

Arkeolog Hanne Haugen i Trøndelag. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Skal sjekke hvordan det er på innsiden

– Det er ikke noen grunn til å tro at det er noe tapt her, men vi merker oss plassen.

Nå tar de med funnet til fylkeskommunen for å pakke det om, før det skal katalogiseres og renses ved NTNU Vitenskapsmuseet.

– Kanskje de tar røntgenbilder for å få et bedre overblikk over hvordan denne ser ut inni, og så blir det katalogisert og innlemmet i deres samlinger.