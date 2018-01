Familie truet med våpen

Familien på Stjørdal meldte fra om hendelsen ved 23-tiden torsdag kveld, opplyser politiet til NTB.

– De hadde en formening om hvem gjerningsmennene kunne være, og kunne også gi en omtrentlig beskrivelse av bilen de kjørte da de stakk av etter å ha fremsatt truslene. Basert på dette, satte vi i gang søk i nabokommunene Selbu, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Pågrepet hjemme

– Etter noen timer pågrep vi en mann hjemme, mens den andre ble pågrepet i en bil i Selbu litt før klokken 4. I forbindelse med pågripelsene beslagla vi også våpenet som ble brukt, en gasspistol.

Olsen sier det kan være vanskelig å se forskjell på ulike våpentyper og at familien oppfattet at de var truet på livet. Ingen kom fysisk til skade i hendelsen, og politiet vet foreløpig ikke hva årsaken til den væpnede trusselen er.

Blir avhørt

– De to mennene, som er 24 og 60 år gamle, er i vår varetekt. Både de og de fornærmede blir avhørt fredag, og jeg føler vi har et godt grunnlag for å oppklare denne saken, sier operasjonslederen. Han sier de involverte ikke tilhører noen spesielt miljø.