Evakueringen utvides: Brannen nærmer seg bebyggelse

Slukkingsarbeidet pågår fortløpende. Brannmester Josten Tangen på 110-sentralen i Midt-Norge forteller at brannen fortsetter å spre seg.

– Det er tørt i området og en del vind, som gjør at brannen er utfordrende å slukke, sier han.

– Det sprer seg ned mot hus og bebyggelse. Vi har fått opp drone som gjør det lettere å få se hvor stort omfanget av brannen er, legger Tangen til.

Brannen nærmer seg bebyggelse. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Vi håper de får stoppet det før det når boligene, men det har vi ikke helt oversikt over ennå, sier Anne Birgitte Arraf ved politiets operasjonssentral.

Både Sivilforsvaret og Røde Kors er sendt ut for å bistå.

– Vi bistår brannvesenet med mannskap og utstyr i forbindelse med å slukke brannen. Brannvesenet var tidlig ute med å spørre etter hjelp. Vi bistår med det vi har, sier Gjertrud Berglund, beredskapsvakt for Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag, og legger til:

– Det er lørdagskveld og julebordstid, og ikke så enkelt å få ut folk. Men vi stiller med 12 personer på stedet, to brannpumper og slukkeutstyr for øvrig.

Årsaken til brannen er ikke kjent. 110 sentralen mottok første telefon om brannen klokka 15.10 lørdag

Både brannvesen, Sivilforsvaret og lokale er med i slukkingsarbeidet. Foto: Ståle Eian Brannen nærmer seg bebyggelse, og flere hus er evakuert. Foto: Albert Larsen Innbyggerne som er evakuert, er bedt om å dra til kommunehuset i Åfjord kommune. Meldingen om brann kom klokka 15.15 lørdag ettermiddag Foto: Tipser

Mange frivillige bidrar i slukkingsarbeidet. En av disse er Ståle Eian.

Ståle Eian bidrar som frivillig i slukkingsarbeidet. Foto: Ståle Eian

– Jeg bor i boligfeltet som ligger rett ved der det startet. Vi så røyken stige opp bak fjellet bakom huset, så da kledde jeg på meg og gikk opp for å se. Jeg har hjulpet til med å flytte og strekke brannslanger, forteller han.

Evakuerte

– Det er jo litt skummelt, det er jo det, sier Steinar Kristian Eian.

Han er en av de som har måtte forlate hjemmet sitt etter evakueringen.

– Når du hører at du blir evakuert så er det litt mer alvor likevel. Nå tok de strømmen i feltene, så øvre del av feltet er mørklagt, sier han til NRK.

Han sier de har fått beskjed om å stille på rådhuset i Roan.

Hege Terning og Ida Lindbak har også blitt evakuerte.

Hege Terning er en av de evakuerte. Foto: Hege Terning

– Jeg bor i Myrliveien og brannen er såpass nær nå at vi måtte dra vi som bor i Myra, som vi kaller det. Vi fikk beskjeden nå at vi ikke hadde mange minutt på å dra. Jeg tror alle har dratt å. Jeg så jo røyken fordi den lyser oppi her, sier Terning.

Kommunen følger situasjonen og samarbeider med brann – og redningsetatene. Det står på kommunens nettsider nå.

Klokka 19.25 hadde 18 beboere fra 12 hus ankommet rådhuset, som fungerer som evakueringssenter. Det opplyser politiet.

Ute av kontroll

– Det er 15 boliger som evakueres i Myrlivegen på Hongsand i Roan i Trøndelag, sier Frode Lyngvær fra Fosen brann og redning.

Brannen er ute av kontroll og har spredt seg fra fjellet på Jardalen og nedover dalen i Roan i Åfjord kommune.

Foto: Albert Larsen

– Det er nå bare 50 til 100 meter fra brannen til bebyggelsen. Brannen sprer seg veldig fort på grunn av vinden, sier Lyngvær. Han sier det brenner i et stort område på mellom fem og ti mål på fjellet og dalsiden.

Tidligere ordfører Albert Larsen forteller om hvordan han oppfattet at brannen startet.

– Det startet i ettermiddag etter at vi hadde spist middag. Så var jeg ute en tur på gårdsplassen så syns jeg det var så rart – det var meldt regn riktignok på YR, men de var så rare de regndråpene som kom. Så kikket jeg nærmere på dem og så var det røyk, forteller han og fortsetter.

– Det er nokså bratt der det starta. Og så har det spredd seg nedover mot bebyggelser. Og et område med en del hytter er nok der det er mest utsatt akkurat nå, sier Albert Larsen.

Foto: Lars Petter Berdahl, Lars Petter Berdahl / Fosen brann og redning

Stor fare for at brannen sprer seg

– Brannen sprer seg fort med tanke på vindretning og vindhastighet, sa Jostein Tangen, brannmester ved 110 – sentralen i Midt-Norge lørdag ettermiddag.

Jostein Tangen sier at det har vært tørt i terrenget over lengre tid. Det er et område med lyng, kratt og skog som nå brenner.

Det er tørt og stor skogbrannfare i hele Trøndelag.

– Folk bør være varsomme med å bruke åpen ild, sier brannmesteren. Årsaken til skogbrannen som nå pågår er ikke kjent.

Det brenner på et fjellområde på Roan i Åfjord. Foto: Tipser

Skogbrannhelikopter kommer ikke

Et skogbrannhelikopter har vært i beredskap på Værnes. Det er rekvirert og ønsket fra 110 – sentralen i Midt-Norge.

Men det er ikke forhold for å sette inn skogbrannhelikopter nå. Det sier redningsleder Oddgeir Andersen ved Hovedredningssentralen i Sør–Norge til NRK.

– Det er ikke vær og lysforhold. Skogbrannhelikopter operer ikke i mørke og trenger dagslys, sier Andersen.