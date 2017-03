Etterlyser to menn etter svindel i Trondheim

De to mennene skal ha svindlet til seg penger fra en kiosk i midtbyen og en butikk på City Syd.

– De handlet med en 1000-lapp og i forbindelse med handelen forsøkte de å svindle til seg penger ved å ombestemme seg og å veksle, sier politiets operasjonsleder Ebbe Kimo.

Kimo forteller at de som har blitt svindlet ikke har oppdaget dette før etterpå.

– Fra kiosken er det snakk om en 500-lapp de har klart å svindle til seg.

Politiet har nå etterlyst de to mennene som de tror forlot City Syd i en Volvo S60.

Politiet har sendt informasjon om de mistenkte til andre politidistrikt

– Vi ser ikke bort fra at det er noen som kjenner dem igjen, sier Kimo.

Klokken 15:56 meldte politiet at nye opplysninger kan tyde på at de to ettersøkte mennene er på vei sørover og at de sist var sett på Oppdal for en time siden.

Han kommer også med et råd til de som jobber i butikk:

– Om noen er mer opptatt av å veksle enn å handle, er det bare å vise dem bort, sier Kimo.