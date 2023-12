Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Enova har gitt støtte på totalt 60 millioner kroner for å gjøre tungtransport utslippsfritt innen 2025.

19 ladestasjoner for tungtransport er planlagt fra Trondheim og sørover, med totalt 108 ladepunkt.

Veitransporten står for nesten 20 prosent av Norges klimagassutslipp, og elektrifisering av tungtransporten er et viktig tiltak for å redusere dette, mener samferdelsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det er utfordringer knyttet til kostnader og infrastruktur for lading, men disse adresseres gjennom støtteprogrammet.

Samferdselsministeren bekrefter at de er i gang med å planlegge ladeinfrastrukturen for den nordlige delen av landet.

Av Norges 66 275 lastebiler, er kun 2 prosent utslippsfrie. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Enova har totalt gitt 60 millioner kroner i støtte til å bygge ladestasjoner for tungtransporten.

Det forteller markedsdirektør i Enova, Astrid Lilliestråle.

Hun sier at de har gitt støtte til 19 stasjoner for underveislading for tungtransport fra Trondheim og sørover. Totalt er det satt opp 108 ladepunkt.

– Vi ønsker å akselerere utviklingen mot elektrifisering av veitransporten, og her i hovedsak tungtransporten.

Ladestasjonene vil være på plass innen 2025.

Markedsdirektør i Enova, Astrid Lilliestråle, sier at de skal støtte bygging av ladestasjonene med 60 millioner kroner. Foto: Morten Andersen / NRK

Vanskelig på noen strekninger

Trond Aune er sjåfør i Forset Grus. I over to år har han brukt elektrisk lastebil, men mest til bykjøring.

– Og det er egentlig ganske greit.

– Har du trua på at eldrift er fremtida for tungtransport også?

– Jeg må innrømme at jeg tror at det på noen veistrekninger kan bli vanskelig. Men jeg tenker; Oslo og Trondheim, ja, hvorfor ikke?

Aune tror el-lastebiler kan bli vanskelig på noen strekninger, men tror at Oslo-Trondheim kan funke. Foto: Morten Andersen / NRK

På turen mellom Oslo og Trondheim må du stoppe for å lade i ny og ne.

– Tror du at sjåførene blir rastløse over å tenke på at de må sette seg en time og vente på lading?

– Jeg tenker kanskje at etter 30 mil så er det ikke så dumt med en time pause.

Les også Stor mangel på strøm til nye el–lastebiler

Sør for Trondheim

Ladepunktene vil de sette opp på disse strekningene:

Oslo – Trondheim

Oslo – Svinesund

Oslo – Stavanger

Oslo – Bergen

Det skal bygges 19 stasjoner sør for Trondheim, med til sammen 108 ladepunkt. Grafikk: Enova

– Vi har startet med Sør-Norge, der behovet er størst. Det er rett og slett mest trafikk. Men vi vil fortsette med neste utlysning og gå lenger mot nord, sier Lilliestråle.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de også er i gang med å planlegge infrastrukturen for den nordlige delen av landet.

– Vi er i full gang med å rulle ut en ladeinfrastruktur, og det er allerede utlyst for den neste delen av landet, som dekker fra Trondheim og nordover.

– Men det er jo viktig å ta fatt der hvor vi kan få størst effekt i første omgang. Og det gjør vi nå på den sørlige delen av landet, sier Nygård.

De begynner sør i landet, hvor behovet er størst. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Christine Breivik Øen

Vil elektrifisere

– Vi må ha flere av disse lynladerne på plass for å kunne håndtere kutt i klimagassutslipp for tungbilsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I Norge er det 66 275 lastebiler. Av disse er knappe 2 prosent utslippsfrie.

Astrid Lilliestråle sier at veitransporten står for nesten 20 prosent av Norges klimagassutslipp.

Hun sier at de opplever en stor interesse.

– Det er noen barrierer, for eksempel knyttet til kostnad, knyttet til infrastruktur for lading. Det er det vi prøver å adressere med dette støtteprogrammet.