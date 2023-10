Utbygging av kraftnettet er i full gang over hele landet.

Bedrifter har meldt inn behov for svært mye strøm de neste årene.

Ferske tall fra Statnett viser at 450 bedrifter står i kø.

– Veldig mange står nå i kø og venter, og det kan ta veldig lang tid før de slipper til.

Det sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i det trønderske nettselskapet Tensio.

LITE LEDIG PLASS I NETTET: Også her i Trondheim er det kamp om kraften, slik det er over hele landet. Foto: NRK/ Bent Lindsetmo

Mange bedrifter har planer for ei grønn næringsutvikling, men må vente på ledig plass i nettet, forteller Eidem.

– Det er en stor utfordring for hele det norske samfunnet, sier han og fortsetter:

– Ett av spørsmålene som dukker opp er om det bør gjøres en strammere prioritering av hvem som skal få først, og hvem som må stå lenger bak i køa.

Har ikke handlingsrom

Enkelte har allerede fått reservert og tildelt store mengder kraft, som to store datasenter for kryptovaluta i Trøndelag.

Andre venter på svar.

Det gjelder mange aktører som vil sette opp ladere for el-lastebiler. NRK har fortalt at de havner langt bak i køen.

Enkelte må vente i ti år før nettet bygges ut, og de får den strømmen som trengs.

TRENGER STRØM: Sjåfør Geir Sverkmo og Ketil Aksnes i Verdalskalk. Planen er å kjøpe flere el–lastebiler, men de sliter med å få strøm. Foto: Rita Kleven

– Prioriterer nettselskapene i dag?

– Vi har i praksis ikke noe handlingsrom for å prioritere. Et nettselskap bør heller ikke være den aktøren som skal prioritere, sier Eidem i Tensio og legger til:

– Systemet vi har hatt, har tjent Norge bra. Nå når det er kø overalt er det en utfordring for alle dem som står i kø.

NHO-leder kritisk

LO og NHO i Trøndelag er i gang med å kartlegge strømbehovet i landsdelen, og legger fram resultatet senere i oktober.

De vil sikre nok kraft til næringslivet og ei grønn omstilling. Da må det bli en diskusjon om hvordan man skal lykkes med det, for å få opp felles løsninger.

Det mener regionleder Kristian Tangen i LO i Trøndelag.

– Vi er opptatt av at samfunnsnytten skal telle, sier Tangen.

Han forteller at de får tilbakemeldinger om at bedrifter vil gjøre enkle ting som å elektrifisere bilparken. Men de blir stoppet og må vente på strøm.

– Vi hører fra våre tillitsvalgte at bedrifter er ganske frustrert, sier han.

SAMMEN I KAMP OM KRAFT: Regionleder i LO, Kristian Tangen og regiondirektør Guro Angell Gimse i NHO, Trøndelag. Foto: Rita Kleven

For tilfeldig

Regiondirektør Guro Angell Gimse i NHO i Trøndelag mener at det må gjøres noe med systemet for tildeling av kraftnett.

– Bedriftene sliter med å komme til. Nå er det førstemann til mølla som gjelder, i tillegg er det noen kriterier for modenhet. Det er ikke godt nok, sier hun og fortsetter:

– Vi må sørge for å få et system som vektlegger prosjektets ringvirkninger for samfunnet rundt. Her har regjeringa en jobb å gjøre.

– Er det for tilfeldig i dag hvem som knyttes til strømnettet først?

– Ja, altfor tilfeldig.

NY FORSKRIFT LAGES: Statssekretær, Cecilie Knibe Kroglund sier det kommer endringer i dagens regler som gjelder strømnettet. Foto: Kai Stokkeland

Ny forskrift kommer

På grunnlag av ei utredning fra et strømnettutvalg og ei høring, kommer regjeringa til å vedta ei forskrift om at prosjektene til bedrifter må være modne nok for å få reservert kraft i nettet.

Det forteller statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Strømnettutvalget ble bedt om å vurdere hvor hensiktsmessig det er å prioritere enkelte bedrifter og forbruksgrupper.

– Da utredningen var på høring kom det mange og helt forskjellige innspill til hvem som skulle prioriteres, og etter hvilke kriterier. Flere pekte på at ei slik prioritering er vanskelig eller umulig, skriver Kroglund i en e-post.

Regjeringa er i gang med arbeidet med ei ny forskrift.

TRANGT OM PLASSEN I NETTET: Bengt Eidem og Randi Reitan Troset fra nettselskapet Tensio. Her bygges mer nett i Stjørdal. Foto: Rita Kleven

Nettselskap ber om grundig vurdering

Nettselskapet Tensio ber regjeringa gjøre ei grundig vurdering.

– Vi anerkjenner at det ikke er lett å lage et system for prioritering, som er godt og har bred legitimitet. Men det er veldig viktig at nasjonale myndigheter tar grundig stilling til dette. Ikke å ta et valg, er også et valg, sier Bengt Eidem.