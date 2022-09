En eneste time med trening i uka er neppe nok til å bli verdensmester i noe som helst.

Men – her kommer den gode nyheten: Det holder for å få betydelig helsegevinst.

Ny forskning viser at selv få minutter med trening både gir bedre hjertehelse og minker risikoen for demens.

Pulsen avgjør

HUNT er en stor, norsk helseundersøkelse av innbyggere i Trøndelag. Siden den første runden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt.

Nå har forskere ved CERG (Cardiac Exercise Research Group) ved NTNU gått inn i de store datamengdene og sett på hvilken effekt trening har på helsa vår.

Resultatene er tydelige: Det som avgjør om du har positiv helseeffekt av trening er det de kaller PAI-poeng.

PAI (Personal Activity Intelligence) er et mål på aktivitet. Og flere pulsklokker regner ut PAI-poengene dine automatisk.

Du tjener poeng hver gang pulsen øker og du får flere poeng jo høyere pulsen er. En time med puls på 80 prosent av makspulsen din, gir 100 PAI-poeng. Det holder for en hel uke.

Hvilken aktivitet du gjør spiller ingen rolle. Det som betyr noe er at du øker pulsen din. Jo høyere puls, jo mindre trening skal til for å nå 100 PAI i uka. Kanskje dans er tingen for deg? Eller fotball?

Kan hindre demens

Om du danser, svømmer, jogger, spiller fotball eller går i trapper spiller ingen rolle. Du kan også samle PAI uten å trene hardt, men da tar det lengre tid.

De fleste vet at det er bra for hjertet å få litt høyere puls av og til, men studien viser også andre positive effekter.

Blant 30.000 deltakere i HUNT1 på midten av 1980-tallet, fikk 2000 demens. Halvparten døde av sykdommen.

Samtidig finner forskerne helsefordeler blant de som i undersøkelsen på 80-tallet scoret 0 PAI-poeng, men som økte til 100 poeng i neste undersøkelse 10 år etter.

– De som når 100 PAI lever lenger uten demens. De som likevel får diagnosen, får det tre år senere i snitt og lever lenger med den. Det sier doktorgradsstipendiat Atefe Tari ved CERG til NRK.

PAI er et forskningsbasert mål på fysisk aktivitet og helse. All aktivitet som øker pulsen regnes inn i dine PAI-poeng. 1 time pr. uke i 80 prosent av maksimalpuls tilsvarer 100 PAI-poeng.

Maksimalpulsen din regner du ut etter denne formelen: 211 minus 0,64 x alder. I følge forskerne ved NTNU er dette effektene du kan forvente: 5-10 år økt levetid med god helse.

20-30 prosent redusert risiko for livstilssykdommer som hjerteinfarkt, demens og fedme.

Bedre søvn Helsegevinsten ved 200 PAI er ikke større enn ved 100 PAI. Kilde: CERG, NTNU

For folk flest holder det med et par økter i uka med litt puls, sier Atefe R. Tari ved CERG

Studien viser også at helsegevinsten er enda større om du ikke trener fra før.

– Det er aldri for sent å begynne. Små endringer gir også endring i risiko. I noen tilfeller ser vi at det er nok med 50 PAI. Det viser hvor viktig det er at vi når de inaktive, sier Tari.