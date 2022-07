Alle vet at det å være i aktivitet er bra for helsa.

Men nå har forskere ved NTNU i Trondheim funnet at dette påvirker jenter og gutter ulikt.

De har spesifikt undersøkt sammenhengen mellom kroppsfett og det å være fysisk aktiv.

Forskerne målte ikke vekt og høyde, men kroppens sammensetning.

De stilte følgende spørsmål:

Fører økt fysisk aktivitet til lavere andel kroppsfett over tid?

Eller er det kanskje omvendt, at de som får mer kroppsfett over tid blir mindre fysisk aktive?

Og svarene varierte i henhold til kjønn.

Det var Gemini.no som omtalte denne saken først.

Data fra 1000 barn

For å finne svar brukte forskerne data fra prosjektet Tidlig trygg i Trondheim. Her har de fulgt omtrent 1000 barn fra de var fire år gamle.

Deltagerne har nå fylt 18 år.

Forskerne undersøkte barna annethvert år fra de var 6 til de var 14.

– For jenter fant vi ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og mengden kroppsfett. Økt fysisk aktivitet førte ikke til mindre kroppsfett hos jentene, og kroppsfett hadde ikke betydning for endring i fysisk aktivitet.

Det sier tidligere stipendiat og førsteforfatter av den nye studien, Tonje Zahl-Thanem til Gemini.

Men for gutter skal det være det annerledes. Her påvirker mengden kroppsfett den fysiske aktiviteten.

Økt kroppsfett hos gutter førte til mindre fysisk aktivitet to år senere, både da de var 8, 10, og 12 år gamle år gamle, forklarer forskeren videre.

Helt hvorfor det er slik, vet de derimot ikke.

Hvorfor en forskjell?

Det de har funnet er altså at jenter er like aktive, uavhengig av vekten sin. Men gutter med mye kroppsfett sitter mer stille.

Studien har ikke undersøkt hvorfor det er slik, men forskerne viser til at store kropper er tyngre å trene med. Dette kan kanskje forklare hvorfor gutter som øker i kroppsfett blir mindre aktive over tid.

Men hvorfor gjelder ikke dette for jentene? Forskerne kan kun spekulere.

– Gutter er generelt mer fysisk aktive enn jenter, de har derfor mer å gå på når det gjelder å redusere aktiviteten, sier Silje Steinsbekk til NRK.no.

Hun er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun er også nestleder i studien Tidlig trygg i Trondheim. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Ble mer stillesittende

– Gutters fysiske aktivitet er nok enda mer konkurransepreget enn jenters, og økt kroppsfett gjør det vanskeligere å lykkes, sier professor Lars Wichstrøm ved NTNU.

Forskerne undersøkte også sammenhengen mellom inaktivitet og kroppsfett. Disse resultatene viste at gutter som hadde en økning i vekt, ble mer stillesittende over tid.

Men for jentene var det heller ikke her noen sammenheng.

I sum er det altså sammenheng mellom fysisk aktivitet, stillesitting og fettprosent hos gutter, men ikke hos jenter, fastslår professor Steinsbekk.

– Resultatene viser at hos jenter er det ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og kroppsfett. Det tyder på at for jenter i denne alderen hjelper det ikke å øke fysisk aktivitet hvis målet er å forebygge uønsket vektøkning. Det samme gjelder for guttene, men bare frem til de er tenåringer.

For å vite hvordan man kan forebygge overvekt og fedme, så er det behov for å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet, stillesitting og kroppsfett, mener forskerne. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Målet er å fremme fysisk aktivitet

Silje Steinsbekk sier resultatene fra denne studien kan bidra til både forebygging og helsefremming.

For å forhindre overvekt og fedme trenger man kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og vekt henger sammen.

Videre forteller hun at tidligere studier, som har undersøkt det samme, har sprikende resultater. Noen finner at fysisk aktivitet forebygger mot uønsket vektøkning, andre ikke.

– Vårt viktigste bidrag er at vi med gjentatte målinger undersøker hele perioden fra barna er 8–14 år. Vi bruker et objektivt mål på fysisk aktivitet og stillesitting, det vil si et akselerometer (en avansert skritteller). I tillegg benytter vi en statistisk metode som gjør at vi med større sannsynlighet kan si at det ene fører til det andre, ikke bare at de henger sammen.