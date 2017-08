En av fem jenter i ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer

Flertallet av ungdommene i den nye Ungdata-undersøkelsen sier de er fornøyde med foreldrene sine, vennene og med skolen. Men siden undersøkelsen startet i 2010, har andelen ungdomsskoleelever som sier de er deprimerte eller ensomme økt for hvert år.

– De aller fleste har venner, men likevel er det cirka en fjerdedel som rapporterer at de ofte eller ganske ofte er plaget av ensomhet, sier leder av undersøkelsen, Anders Bakken ved NOVA.

Han forteller at de psykiske plagene er tett knyttet til særlig to ting.

– Vi ser at det henger veldig tett sammen med skolestress og hvordan ungdommer opplever sin egen kropp og utseende, sier Bakken.

Særlig jenter er rammet

Tenåringene Irene Gjerstad Rangøy, Julianne Bloch Bjørke, Nora Brown Engstad og Karen Sofie Welde Bøhn i Trondheim bekrefter at det er mye kroppspress blant ungdommer i dag.

– Det har blitt veldig mye kroppspress de siste årene, og det tror jeg man merker veldig godt på ungdomsskolen, forteller de.

– Alle er veldig opptatte av å ha den perfekte kroppen, og alle forventer at man skal gå på en sport, trene ofte, få muskler og se bra ut.

Ifølge Ungdata-undersøkelsen er det spesielt jenter som er rammet av depresjon og ensomhet. Over en av fire jenter sier de er ganske eller mye plaget av ensomhet.

En av fem jenter har også et høyt nivå av depressive symptomer, som følelsen av at alt er et slit, at man bekymrer seg mye og at man har problemer med å sove.

Andre tall bekrefter funnene i undersøkelsen. Tall fra Reseptdatabasen viser at det nå blir skrevet ut nesten dobbelt så mye medisiner mot depresjon til jenter mellom 15 og 19 år som for ti år siden.

– Sammenheng mellom sosiale medier og psykiske plager

Det er også blitt mer vanlig for ungdom å bruke kveldene sine hjemme. I løpet av de siste seks årene har andelen som sier de har vært fysisk sammen med venner mer enn to ganger i uka stupt.

– Det tror vi har en sammenheng med at det har blitt veldig mye lettere å være sammen uten å være fysisk sammen, sier Bakken.

Ifølge Bakken at det er forholdsvis tydelige sammenhenger mellom bruk av sosiale medier og psykiske plager.

– Det er slik at de som bruker veldig mye tid på sosiale medier sier at de er mer plaget av en del av disse depressive symptomene, sier Bakken.

– Forsterker ensomhetsfølelsen

En tidligere rapport fra NOVA viser at blant dem som bruker mer enn tre timer på sosiale medier hver dag er det en klar økning i psykiske helseplager.

Ungdomskontakt i Trondheim kommune, Gøril Sagen, forteller at sosiale medier stadig vekk minner folk på hva man går glipp av.

– Jeg tenker du i hvert fall kan få forsterket følelsen av ikke å være god nok når du ser det «perfekte livet» andre lever, sier hun.

– Stadig vekk får man påminnelser om hva andre gjør og hvor artig de har det. Det kan bidra til å forsterke ensomhetsfølelsen, legger hun til.