Kraftig pågang hos Mental Helse i juli

Så langt i juli har Hjelpetelefonen, som drives av organisasjonen Mental Helse, mottatt over 18.000 anrop.

Det er en økning på 32 prosent i forhold til samme periode i fjor, viser tall NRK har innhentet fra organisasjonen.

Hjelpetelefonen har også mottatt økende antall skriftlige henvendelser så langt i juli. Hovedsakelig er det yngre brukere i alderen 15–25 år som skriver til dem.

– Må vite hva som skal skje

Sommerferien er tung for mange, og det merkes godt også på Modum Bad, hvor voksenpsykiatrisk poliklinikk holder åpent hele sommeren for dem som trenger å snakke.

Overlege og fagdirektør Ingunn Amble ved Modum Bad. Foto: Laila Nguyen / NRK

Mange syns det er vanskelig når de faste rammene ikke lenger er der, forklarer psykiater og fagdirektør Ingunn Amble ved Modum Bad.

For en god del må ferien dermed planlegges ekstra nøye.

– Mange har behov for å vite akkurat hva som skal skje når aktivitetstilbudene er borte og de vanlige personene du er sammen med, drar på ferie. Dagene blir veldig lange og usikre, sier hun.

Angstanfall hver sommerferie

For en alenemor (33) fører hver sommerferie til angst- og panikkanfall. Hun er en av flere pasienter som får behandling på Modum Bad i sommer.

Hun forteller at hun får angst- og panikkanfall hver sommer hun er på tur med barna.

– Det er vanskelig for meg å dra noe sted, for jeg føler ikke at jeg har kontroll på barna og meg selv. Hjemme er alt trygt, for jeg vet hvor alt er hen, sier hun.

Alenemoren lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) som følge av en tøff oppvekst og har et sterkt behov for kontroll. Angst og en stram økonomi fører til at hun gruer seg til sommerferien.

Alenemoren går til behandling hos Modum Bad i sommer. Foto: Laila Nguyen / NRK

– Jeg vet at jeg ikke kan gi ungene ferien de vil ha. For meg blir det ikke en god tur, selv om jeg prøver å kose meg for barnas skyld, sier hun.

Juli like ille som jula

Det er ikke nødvendigvis jula som er verst for folk som sliter psykisk, slik mange tror, sier landsleder Kristian Kise Haugland i Mental Helse Norge.

– Juli er minst like ille som jula. Fellesferien er ganske lang, folk drar på turer med familien, mens du sitter der uten penger til å dra. Det kan bli en lang og tung periode. I tillegg har offentlige tjenester sommerstengt, sier han.

Landsleder Kristian Kise Haugland i Mental Helse. Foto: Mental Helse Norge

– Rekk ut en hånd

– Mange vet kanskje om noen som ikke har noe sted å dra i ferien. Da kan det være greit å rekke ut en hånd, sier Haugland.

Psykiater Ingunn Amble oppfordrer folk til å invitere med barn som man vet ikke har planer, til å være med på forskjellige aktiviteter.

I ferien skal alenemoren ut på tur med sine tre barn – for deres skyld.

– Jeg gruer meg, men jeg ønsket ikke å være hjemme hele tiden. Jeg setter barna foran alt, de må ha det bra.