«Jeg opplever at når vi er på korpstur så sitter mange av vennene mine på telefonen i pausene».

Slik starter brevet Emma Alexandra Skjeltorp Olufsen skrev til juniorstyret og styrelederen i korpset hun spiller i. 11-åringen er lei av at vennene hennes sitter på telefonen under korpstursamlingene, og ønsket å endre dette.

«Jeg liker å være sammen med venninnene mine i virkeligheten fordi de er morsomme, snille, rare på en bra måte, kule og mye mer. Det er derfor jeg skulle ønske at vi kunne ha noen regler for mobilbruk», står det i fortsettelsen.

– Alle fortjener å bli hørt

11-åringen har spilt i Åsvang og Eberg skolekorps i snart tre år. Korpset har 105 medlemmer i aldersgruppen 8–18 år, og Olufsen stortrives både med de eldste og de yngste medlemmene. Hun har vært på mange samlinger med korpset, både i utlandet og hjemme i Trondheim. Men etter den siste samlingen fikk hun nok.

UTEN SKJERM: 11-åringen skrev denne lappen til styret i korpsforeningen. – Jeg liker de i korpset, og har lyst til å være sammen med de, uten skjerm, står det. Foto: EliN Skjeltorp

– Det er veldig morsomt å gå i korps, og jeg kommer nok til å holde på så lenge jeg kan. Men jeg har merket at nesten alle sitter på mobilen når de har mulighet.

– De spør om jeg vil være med å spille på mobilen, men da sier jeg nei. Korpsturer handler om å være sosial, ikke å bruke tiden på å se på en skjerm. Vi kan ikke ha det slik, tenkte jeg. Så da skrev jeg et brev til styret.

Da korpsstyret mottok brevet tok de med Olufsen på styremøte. Der fikk 11-åringen fortelle sine meninger og hva hun synes styret bør gjøre.

– Alle barn og voksne fortjener å bli hørt, og jeg er veldig glad for at korpset tok meg seriøst.

Les også: Smarttelefoner er ikke for barn

Positiv respons

«Det er noe som ikke er helt rett når ungene begynner å grue seg til sosiale tilsetninger fordi telefonen blir midtpunkt». Det skriver Mor Elin Skjeltorp i et innlegg på Facebook sammen med et bilde av brevet til datteren.

STOLT: Mor Elin Skjeltorp er glad for at korpset til datteren tok brevet seriøst. Hun er stolt over datteren, og håper flere kan bli inspirert til å droppe mobilen oftere. Foto: privat

Skjeltorp har fått positiv respons på innlegget. I et langt kommentarfelt skriver både unge og foreldre at de har tenkt på det samme og at de er glad for at 11-åringen tok et oppgjør.

– Responsen har nesten vært utelukkende positiv. Flere har sagt at de opplever det samme, og folk er glad for at det endelig ble tatt opp. Men det er også de som føler at dette ikke er et problem. Det er et poeng i at spilling også kan være sosialt – det ser vi her hjemme også. Men, alt til sin tid – tenker jeg.

Datteren har lenge snakket om at hun synes vennene sitter for mye på mobilen. Til slutt ble mor Elin lei av masingen og ba 11-åringen si ifra.

– Jeg er glad for at hun skrev brevet, og jeg må berømme korpset på måten de møtte Emma på. Det skaper så godt miljø når ungene føler de blir hørt, sier hun.

Tar saken videre

Nestleder i Åsvang og Eberg skolekorps, Margrethe Eide er glad for at Olufsen tok et oppgjør med mobilbruken. Hun mener det er viktig at de unge blir hørt, og skal nå ta opp saken med korpselevene.

FORSTÅR EMMA: Nestleder i Åsvang og Eberg skolekorps, Margrethe Eide skjønner at Emma synes mobilen kan ta for mye fokus på korpssamlingene. Nå skal hun ta saken videre. Foto: Vigdis Wågø-wares / NRK

– Jeg synes det er fantastisk at vi har ungdommer i korpset som engasjerer seg. Vi setter stor pris på at Emma tok opp problemet, og vi kommer til å ta dette videre.

I en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, svarer over fire av fem at de allerede har helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner på skolen. Eide forstår hvorfor noen skoler velger å ha mobilforbud, men tror ikke dette er riktig for korpset.

– Vi kan nok ikke sette opp mobilforbud. Noen har jo behov for å trekke seg litt tilbake. Men vi kommer til å ta det opp med ungdommene. Vi oppmuntre til sosial interaksjon, sier hun.

– Snakk med barna

Tall fra Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2018 viser at 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, noe som er en økning på 20 prosent siden 2014. Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av 9-18-åringer bruker telefonen to timer eller mer hver dag.

Forsker på mediebruk blant ungdom ved Universitetet i Oslo, Tijana Milosevic. Foto: UiO

Forsker på mediebruk blant ungdom, Tijana Milosevic har snakket med flere ungdommer om mobilbruk. Hun opplever at ungdommen ofte føler de er sosiale, selv når de har hodet vendt mot mobilskjermen.

– Telefonen er alltid der og digitale medier er innarbeidet i stort sett alle aspekter av deres liv. En rekke barn kan nok ikke det å skille «online» fra «offline».

Mor Elin Skjeltorp har laget telefonregler for datteren, og syns det er viktig å lære henne både nettvett og god bruk av mobil før datteren får «full frihet». 11-åringen får ikke ta med seg telefonen på korpssamling. Hun har heller ikke med seg telefonen ute.

Milosevic skjønner at foreldre kan synes det er vanskelig å sette grenser for barnas mobilbruk, men mener foreldre må tørre å snakke med barna om temaet.

– Det kan være svært vanskelig å dempe barnets tid på telefonen, spesielt hvis vennene deres er mye på mobilen. Å snakke med barn om mobilbruk, kan være en god start.