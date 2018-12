Anna Margrete (13) trosset den uskrevne regelen på juleballet: – Flere er takknemlige

– Se på henne, da. Hun går i lang kjole.

Anna Margrete Wiggen Glein fikk kommentarer som dette da hun var på skolens juleball forrige uke.

En regel sier at det kun er tiendeklassinger som får gå i lang kjole på skolens juleball. Resten må gå i korte. Denne praksisen ble innført for flere år siden av elever ved Meldal barne- og ungdomsskole i Trøndelag.

Verken 13-åringen eller moren hennes synes noe om kjoleregelen.

– Først var vi med på det, men så innså jeg hvor dumt dette egentlig er, sier mor Trine Wiggen Hoel.

POSITIV RESPONS: – De fleste var positive til at jeg ikke fulgte «regelen», sier 13-åringen. Foto: privat

– Foreldre og elever har takket meg

I et innlegg på Facebook tok Hoel et oppgjør. Hun har fått massiv støtte, både fra kjente og ukjente.

– Responsen har vært enorm. Foreldre og elever har takket meg. Flere har vært fortvilet over dette i mange år, sier hun.

OPPGJØR: Mange foreldre engasjerte seg i innlegget til Trine Wiggen Hoel. Foto: skjermbilde

Hoel tror slike regler bidrar til at enkelte ungdommer gruer seg til å dra på juleball.

– Mange sliter med å finne kjole til ballet, andre kvier seg for å dra fordi de ikke får ha på seg det de egentlig vil. Det er synd.

I kommentarfeltet har enkelte fortalt at samme regler gjelder på flere skoler rundt om i landet. NRK har pratet med flere elever, blant annet fra skoler i Trondheim og Steinkjer, som sier de har tilsvarende kjoleregel.

Tar trender fra USA

Professor Ingela Lundin Kvalem sier at slike trender oppstår fordi ungdom ser til USA, og at elevene ofte følger reglene i frykt for ikke å passe inn.

MÅ SNAKKE SAMMEN: UiO-professor Ingela Lundin Kvalen mener foreldre må sette grenser for hva som er greit og ikke. Foto: Universitetet i Oslo

– Vi har tatt mye fra den amerikanske kulturen. For eksempel halloween, valentines day og black friday. Vi ser at noen norske elever har begynt å kjøre limousin til skoleball, også det er hentet fra den amerikanske kulturen.

Professoren på psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo påpeker at mange ungdommer er opptatt av bekreftelse.

– Tilbakemeldinger fra venner er viktig. Det handler om å tilpasse seg andre. De fleste ungdom vil helst ikke skille seg ut, sier Kvalem.

Tiendeklassing: – Tøft at hun turte

Aileen Berg Fossmo (15) er tiendeklassing ved Meldal barne- og ungdomsskole. Hun er glad for at Glein valgte å komme i lang kjole, og tror det har mye å si for framtidige arrangementer ved skolen.

MISLIKER REGELEN: Aileen Berg Fossmo går i tiendeklasse ved Meldal barne- og ungdomsskole. Hun liker ikke den uskrevne regelen og håper alle vil ha på det de selv ønsker i framtiden. Foto: Aileen Berg Fossmo

– Da jeg gikk i niende og åttendeklassen turte jeg ikke gå i lang kjole i frykt for å bli sett ned på. Ingen har turt å bryte regelen før nå. Anna Margrete har vist at alle kan gå i det de selv ønsker, og det tror jeg flere er glade for.

– Men hvorfor har denne regelen oppstått?

– Det er nok fordi tiendeklassingene er avgangselever og da skal de få gå med lange kjoler fordi det er deres siste juleball. Det er nok for å skille seg ut, sier Fossmo.

Tar grep

Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm, visste ikke om «regelen». Hun har nå sagt fra til elevene om at de ikke skal fortsette med dette.

– Vi ønsker å være en inkluderende skole. Vi må ta grep når vi finner ut om slike ting, sier hun.

Skolen skal nå se på om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal lage en regel om fritt kjolevalg for kommende arrangementer ved skolen.

