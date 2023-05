Det ble meldt om flere kilometer med kø da veien igjen ble åpnet for trafikk. Dette førte til noe kø mens trafikken gikk tilbake til normalen, fortalte Erlend Nilsen ved Vegtrafikksentralen til NRK like før 9 torsdag morgen.

E6 nordgående inn mot Trondheim ble stengt litt etter klokken 7 torsdag morgen. Dette på grunn av svært glatt vei og mange trafikkuhell. Veien var stengt mellom Tonstadkrysset og Kroppan bru.

Like før halv 11 kom meldingen om at alle hindringer på strekningen Sandmoen - Tonstadkrysset var fjernet.

Det ble også meldt om flere biler som sto fast som følger av glatt vei mellom Svean bru og Klæbu sentrum.

Stengt E6 i nordgående retning inn mot Trondheim har også ført til kø andre steder i byen, som på Granåsen. Foto: Morten Karlsen / NRK

Erlend Nilsen i Vegtrafikksentralen forteller at det var noen småulykker på morgenkvisten, men at det ikke dreier seg om noen alvorlige hendelser.

AtB meldte om forsinkelser som følger av det glatte føret. Ingen busser kjørte E6 Okstadbakken som førte til forsinkelser og innstillinger for linje 1, 2 og regionbussene fra sør.

Det har dannet seg køer flere steder i Trondheim torsdag morgen. Her på Granåsen. Foto: Morten Karlsen / NRK

Like før klokken 8 sto NRKs reporter Morten Karlsen i bilkø på Granåsen. Han sier at han ikke kan huske at det har vært så store trafikale problemer i Trondheim.

– Nå har jeg brukt en halvtime på å kjøre 150 meter, sa Karlsen.

Han kunne også fortelle om trafikale problemer for utrykningskjøretøy.

Lagt om til sommerdekk

Kombinasjonen av at folk har lagt om til sommerdekk og de lokale snøbygene er dårlig.

Jørgen Aune Hagen i NRK Trafikk fortalte om lange køer fra Klettbakken til over hele Heimdalsmyra tidlig torsdag. Han oppfordret folk som ikke kunne ta og kjøre andre veier om å holde plassen sin i køen.