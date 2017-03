Dyr skal lokke turister til Trøndelag

– Alle elsker jo dyr, sier Petra Sestak, i Trøndelag Reiseliv AS.

For å reklamere for Trøndelag skal de lage tre reklamefilmer. I disse filmene er det dyr som er stjernene, og det var mange som ville ha med sitt kjæledyr i kampanjen.

– Vi fikk inn 200 påmeldinger, sier Sestak.

Blant de påmeldte finner man blant annet den 17 år gamle skilpadden Kurt fra Trondheim og den 11 år gamle geitebukken Odin fra Rissa.

– Det var mange hunder og katter påmeldt, men også andre dyr, forteller Sestak.

LES OGSÅ: Gir tusenvis i dusør for stjålne brevduer.

– Dyr med personlighet

Dyrenes personlighet blir viktig når de skal velge ut hvilke dyr som skal være med i kampanjen. Foto: Jørgen Leangen / NRK

I kampanjen skal dyrene fortelle om ulike opplevelser og destinasjoner i Trøndelag.

– Det er mange flotte opplevelser i Trøndelag. Vi må gjøre opplevelsene vi har å by på synlige. Jeg tror ikke alle er klar over alt vi har her, sier Sestak.

Hun håper også at kampanjen vil føre til at flere trønderne legger ferien til sin egen region.

– Trøndelag er allerede attraktivt for internasjonale turister, men regionen er også attraktiv for trønderne selv.

Av de 200 påmeldte ble 11 dyr plukket ut til audition. Tre av disse får hovedrollene i filmene.

– Akkurat som oss mennesker har også dyr personlighet. Det så vi under audition i dag. En hund er ikke bare en hund, sier Sestak.

Og dyrenes personlighet blir viktig når de skal velge de tre finalistene.

LES OGSÅ: Villgaupe hoppet inn i Bjørneparken.

– En litt annerledes dag på jobben

Jobben med å finne de beste dyrene til kampanjen startet søndag.

– Det var en litt uvanlig dag på jobben, men jeg kunne tenkt meg å jobbe mye mer med dyr, forteller en lattermild Sestak.

Mandag får flere dyr sjansen til å vise seg fram foran kamera.

– I morgen kommer papegøye og skilpadde, legger hun til.

Hun har stor tro på at å ha dyr i hovedrollen blir en suksess.

– Dyr skaper emosjoner og følelser, det er derfor vi bruker dem, sier hun.

Hun tror også det kan bli en kampanje som er litt utenom det vanlige.

– Man må tørre å gjøre ting annerledes, sier Sestak.