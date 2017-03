Villgaupe hoppet inn i Bjørneparken

Søndag ettermiddag oppdaget de ansatte det utrolige: Det var tre gauper i innhegningene, til tross for at dyreparken bare har to – hanngaupen Blixten (11) og hunngaupen Flora (8).

Gjerdene rundt gaupeinnhegningene er fire meter høye.

– Han har nok tatt løpefart og hevet seg inn. Og da må han ha falt fire meter også. Det er jo helt sprøtt, jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier direktør Kees Oscar Ekeli i Bjørneparken i Flå til NRK.

De ansatte har de siste to ukene sett spor etter gaupen i området rundt dyreparken. Det er nemlig paringstid for gaupene.

– Villgaupen har bare hengt rundt og flørtet med gaupe-damen vi har, ler Ekeli.

Villgaupen er rundt tre år gammel, og det er mulig han får bli i Bjørneparken. Foto: Bjørneparken

Slåsskamp

Ekeli anslår at villgaupen er rundt tre år gammel. Dyreparkens egen hanngaupe, Blixten, begynner å dra på årene.

– Han er elleve år gammel og begynner å bli en gammel mann. Det er klart en viril hanngaupe klarer å sette ham på plass, sier Ekeli.

Blixten var for øvrig ikke fornøyd med at en annen hanngaupe tok seg til rette.

– Det har vært slåssing, Blixten har en liten rift på nesa. Han synes dette er forferdelig rart og liker det ikke. Nå har vi skilt dem, så den nye og Flora går sammen, forklarer Ekeli.

Fornøyd Flora

Og Flora, hun stortrives med den nye situasjonen.

– Hun synes det er aldeles supert. Hun sitter som en prinsesse sammen med den nye gaupen og syns dette er aldeles strålende.

– Blir det baby-gaupe nå?

Direktør Kees Oscar Ekeli i Bjørneparken i Flå. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Den sterke motivasjonen til han karen her, den er nok utløst av at damen er midt i paringstiden, fastslår direktøren.

– At det blir unge av dette, det tror jeg vi kan være ganske sikre på. I hvert fall hvis Flora er klar. At de har parret, det tror jeg er udiskutabelt, det ser sånn ut også på måten de går sammen på.

Kanskje får han bli

Direktøren sier han mandag skal ta kontakt med Mattilsynet for å høre hvordan de skal gå fram nå som de også har en villgaupe hos seg.

Om den nye gaupen får bli i Bjørneparken, er fortsatt ikke klart.

– For vår del kan han få bli, og da må vi bygge på gaupe-innhegningen, som vi uansett har planer om å gjøre. Men vi vet ikke før vi snakker med Mattilsynet i morgen.

Bjørneparken åpner først til påske, så det var ingen tilskuere som fikk med seg spetakkelet søndag, forteller Ekeli.

– Vi har spøkt med at han kanskje hopper inn, men trodde ikke det skulle skje. Det er helt sprøtt. Motivasjonen har vært på topp.