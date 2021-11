Dovrebanen stengt på grunn av synkehull

Saken oppdateres

Bane Nor opplyste først at det hadde gått et jordras mellom Ler og Søberg i Melhus, og at jernbanen derfor er stengt.

– Det har gått et lite jordras, og både regiontog og lokaltog står stille til arbeidet på stedet er gjort, sa pressevakt i Bane Nor Mari Rjaanes til NRK.

Når NRKs reporter kommer til stedet litt senere, opplyser mannskaper på stedet at de foreløpig definerer det som et synkehull.

Berørte toglinjer erSJs regiontog mellom Oslo og Trondheim og SJs lokaltog mellom Trondheim og Støren.

Vet ikke hvor lenge banen blir stengt

Folk fra både Bane Nor og geotekniker er på stedet nå, og entreprenør er på vei.

– De ser på hva som må gjøres før trafikken kan starte opp igjen, sier Rjaanes.

Bane Nor vet foreløpig ikke hvor lang tid arbeidet vil ta. Ny oppdatering kommer klokka 14.30.