Vesentlig informasjon om drapstiltaltes helse nådde aldri kommunen

På dag fem av dobbeltdrapssaken ble det brukt tid på bakgrunnen til den dobbeldrapstiltalte 18-åringen, som kom til Trondheim i august i fjor.

I retten kom det frem at enkelte vesentlige opplysninger om helsen hans ikke ble videreformidlet til kommunen før den tid.

Han hadde bodd på seks asylmottak i Norge. I juni 2018, mens han bodde i Lyngdal i Vest-Agder, ble han sendt med ambulanse til sykehus for akuttinnleggelse.

Ambulansen ble rekvirert fordi kameratene hans på mottaket var bekymret fordi han ikke kjente dem igjen.

– Det er informasjon som ikke er mottatt. Det har vært mangelfull overflytting av verdifull informasjon. Dersom tiltalte har vært psykotisk, er det svært beklagelig at det ikke er blitt fanget opp, sier Erik Widerøe, bistandsadvokat for de to dreptes familier.

Tiltalte ville bo hos norsk familie

Før den tiltalte 18-åringen flyttet til Trondheim, sa han at han ikke ville bo alene i den nye byen.

Han ble bosatt i leiligheten i Prinsens gate, hvor drepte Nasratullah Hashimi (19) bodde fra før. Begge er fra Afghanistan, men tiltalte snakker pashto og den drepte snakket dari.

Fra dag en sa tiltalte til kontaktpersonen sin i Trondheim kommune at han ville flytte fra leiligheten, som i dag er et drapsåsted.

– Han ville bo hos en familie, sa han. Da trodde han at han ville lære norsk raskere. Jeg fortalte ham om ordninga med husverter, sa kontaktpersonen i retten.

Tiltalte fortalte henne om behovet sitt for stillhet og ro. Han følte ikke at han fikk det i leiligheten han delte med Hashimi, blant annet fordi han ofte hadde besøk.

VILLE FLYTTE: Tiltalte bodde på dette rommet. Han ønsket å bo hos en familie i stedet. Foto: Morten Andersen / NRK

Familiene til de drepte er forbannet: – Tiltalte lyver

Den dobbeltdrapstiltalte måtte forlate rettssalen i Trondheim tinghus fredag, da flere pårørende skulle vitne.

Faren til drepte Reza Alizada (17), Baqer Alizada, var blant dem som vitnet under dag fem av dobbeltdrapssaken. Han startet vitnemålet med å fortelle om sønnen.

– Han ville bli politi, fortalte Alizada.

POLITI: Faren til drepte Reza Alizada fortalte i retten at sønnen drømte om å bli politi. Foto: Privat

Faren snakket om en sønn som stortrivdes i Trondheim. Han skal ha kalt kontaktpersonen sin fra Trondheim kommune «en engel».

Moren til drepte Nasratullah Hashimi (19), Fauzia Hashimi, sa at sønnen hadde store drømmer i Norge.

– Han snakket alltid veldig positivt om det norske folk. Han var veldig glad og fornøyd.

TRIVDES: Moren til drepte Nasratullah Hashimi hadde det bra mens sønnen bodde i Norge, fordi han trivdes så godt. Foto: Privat

– Høres latterlig ut

De dreptes familier er svært kritiske til at tiltalte er erklært psykotisk av de sakkyndige, rettspsykiater Michael Setsaas og psykologspesialist Kirsten Rasmussen.

– Jeg har ikke studert. Jeg har ikke den utdannelsen. Men det høres latterlig ut, sa Baqer Alizada da han vitnet.

Han tror tiltalte har planlagt ugjerningen, og at påstanden om at han ikke husker noe er blank løgn.

Både han og Fauzia Hashimi reagerer på hvordan den tiltalte oppførte seg like etter drapene.

– Han skiftet klær og vasket seg etter handlingen, uten å skade selv. Først da han innså at han var i trøbbel på bussterminalen, prøvde han å knivstikke seg, sa Fauzia Hashimi via telefon fra Afghanistan.

PÅGREPET HER: Tiltalte ble pågrepet på bussterminalen i Trondheim. Foto: Overvåkningsvideo

Også en kamerat av tiltalte og de drepte tok plass foran dommer Leif Otto Østerbø. Han møtte tiltalte på skolen få timer før ugjerningen.

– Han virket normal, sa vitnet i retten.

Rasmussen og Setsaas kommer med sin vurdering av tiltalte mandag. De vil ikke si noe til NRK før det. Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern.