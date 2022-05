Det var mandag ettermiddag at politiet meldte om at de etterforska et mistenkelig dødsfall i Rennebu. De hadde da fått tips om at det lå en presenning som det kunne være pakket rundt et menneske.

Funnet lå i et skoghold ved en parkeringsplass langs E6 i Rennebu kommune.

– Den første patruljen er for så vidt enig med melder om at denne pakken ligna på et innpakka menneske. Det er en presenning med tau rundt, det har en størrelse og fasong som ligner på et menneske, forteller politiadvokat Bente Bøklepp til NRK.

Politimannen på stedet får beskjed om å undersøke funnet nærmere og skjæret et hull i presenningen for å se hva som er inni.

– Da kommer det til syne det han oppfatter som enden på en fot, altså tærne på et menneske, som er ytterligere innpakka i blank plast.

Det er dette synet som gjør at politipatruljen på stedet får ytterligere mistanke om at det kan være et menneske pakket inn i presenningen. Foto: Politiet

Krimteknikere sendt fra Trondheim

Funnet gjør at det slås full drapsalarm hos politiet i Trøndelag. Krimteknikere sendes fra Trondheim for å sikre spor på stedet.

Det sendes ut en pressemelding fra politiet om at de er i gang med å etterforske et mistenkelig dødsfall klokka 16:17.

– De begynte med å sikre kriminaltekniske spor i form av hjulspor, fotspor og så videre. De gjør det samme med denne pakken. Når den pakkes ut så skal alt sikres med foto og det skal sikres DNA.

Når pakken er helt åpna innser politiet at de ikke lenger står overfor en drapssak. De står overfor ei påkledd dukke.

Krimteknikere undersøker funnstedet ved parkeringsplassen Foto: Morgan Frelsøy / Opp

Klokka 17:57 sendes det ut ei ny pressemelding om at det mistenkelige dødsfallet var falsk alarm.

– Vi tenker at den kriminaltekniske undersøkelsen gjør at vi får et ganske raskt svar, sier Bøklepp.

– Ble det vurdert å sjekke om vedkommende hadde puls og eventuelt trengte førstehjelp før man varsla fra om at man stå overfor et mistenkelig dødsfall?

– Selvfølgelig. Det er det første man vurderer. Det som møtte politiet på stedet gjorde at det var lite naturlig. Det var en fornuftig vurdering, sier Bøklepp.

Denne pakken gjorde at politiet rykket ut med krimteknikere i Trondheim og satte i gang full drapsetterforskning. Foto: Politiet

Avsluttet etterforskning

Da politiet ble klar over at de ikke sto overfor et dødt menneske pakket de raskt sammen sakene sine og dro fra stedet.

Det vil ikke bli gjort noen innsats for å finne ut hvem som har pakket inn og lagt dukka i skogholtet.

– Jeg vil ikke tro at det står øverst på prioriteringslista, sier Bøklepp.