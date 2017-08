Skap og lær er like viktig som kunnskaps-pugg, mener de som står bak messa og bevegelsen Maker Faire.

Her vil man fortelle og vise fram hvordan framtidas kreative mennesker kan leke seg til kunnskap som skal drive samfunnet vårt framover.

På messa kunne barn få prøve ulike verktøy, fra en stor laserkutter som kutter plast og tre og som graverer i metall, til flere 3D-printere, elektronikkutstyr, sløydutstyr, sager og loddebolter, vakumformere, plast-knekkere, t-skjorte-trykk, og flere andre ferdighetsmaskiner som det er snedig å kunne vite hvordan man betjener.

Gjennom å lære hvordan de virker, for så å beherske apparatene, vil barn føres den praktiske vegen til kunnskap.

Vi er langt bak i digital programmering

– Norge har ligget på jumboplass i Europa på et kunnskapsområde som digital programmering, en estisk kvinne som kom til Norge var sjokkert over at barn ikke lærer seg koding i Norge, det er en selvfølge i mange land, sier Jon Haavie ved Norsk Teknisk Museum, som er leder for organisasjonen Norway Makers, som er en del av den internasjonale Maker Faire-bevegelsen, med opphav i California.

– Det handler om ikke bare å være forbruker av teknologi, men å kunne skape noe gjennom den. Barna må få flere arenaer å skape på, sier Haavie.

De fleste er skapere uten å vite det

Det dreier seg om å leke seg med å finne ut hvordan ting fungerer, forklarer ansvarlig for utstillinga, Marianne Øverbøe Olsen, som jobber i Technoport. Der går det meste på engelsk, både på nettsidene og ellers.

Technoport er med og støtter opp om og er en del av Maker Faire-bevegelsen i Norge. Også i Trondheim er det en lokal avdeling.

– De fleste er skapere på en eller annen måte, sier Øverbøe Moe.

Marianne Øverbøe Olsen er ansvarlig for Maker Faire 2017 i Trondheim, og ansatt i Technoport. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Martin Kulhawczuk formidlingsleder ved Vitensenteret, sier politikerne nå har oppdaget denne måten å lære på. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Jon Haavie leder Norway Makers og er ansatt ved Norsk Teknisk Museum. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Veldig mange vet ikke at de er det, de sitter hjemme og pusler, men de forstår ikke at de er 'makere', og at det er et stort 'community' av det, sier Overbøe Olsen, og på lett halv-engelsk.

Digital sløyd

– Vi kan godt kalle dette skaperverksted eller digital sløyd, sier Jon Haavie, for å sette norske ord på denne trenden som i svært stor grad bruker internasjonale begreper, noe navnet Maker Faire også synliggjør.

– Skal man være konkurransedyktige må man dele kunnskap på ny måte, sier Haavie.

Han er begeistret for hva som skjer på en slik arena:

– I dag er det slik at teknologi som før var forbeholdt ingeniører, er byggesett for barn og unge. Programmering som du før møtte på universitetet, kan du leke med via apper du får lasta ned, det blir tilgjengelig for barn, og hvis vi skal være konkurransedyktige i framtida, må vi begynne å leke med denne teknologien og skape med den allerede der barna er.

Styrker Vitensenteret for å bygge bru inn i skolene

Martin Kulhawczuk er formidlingsleder ved Vitensenteret i Trondheim. Senteret har nå fått en egen halvstilling som skal prøve å føre 'Maker'-bevegelsen inn i skolen på en bedre måte.

Politikerne er svært interessert i det som nå skjer, sforteller han.

– Erna Solberg har nå lansert at programmering skal bli en del av skolehverdagen. Jonas Gahr Støre skal åpne et 'Maker Space' i Oslo i nær framtid, så det er mye snakk om det i politiske miljø nå, det har blitt en agenda, sier Kulhawczuk.

Utenriksministeren blant publikum

Politikerne svingte innom messa i Trondheim også.

Til og med utenriksministeren lot seg se blant publikum, så det er liten tvil om at 'Maker Faire' er på sterk frammarsj og vil bli viktigere og viktigere innen norsk skole og opplæring framover.