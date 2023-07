Matías Sierra fra Canada er på ferie i Norge, og gikk ved Stormen bibliotek i Bodø da han opplevde at tenåringsjenter tok bilder av ham.

Sierra har handikapet Akondroplasi, som er den vanligste formen for kortvoksthet.

Han mener at jentene tok bilde av ham for å gjøre narr av at han er kortvokst.

– Du vet at de tar bilder for å gjøre narr av deg.

Han sier at jentene tok selfier sammen, men at det var åpenbart at det var han som var motivasjonen til bildene. Han fulgte etter dem for å konfrontere jentene.

– Tror dere at det er artig å ta bilde av en handikappet person?, spurte han de to jentene.

De to tenåringsjentene stilte seg uforstående til anklagene.

– Dere vet hva dere gjorde, sa han frustrert.

– Fuck off, skal en av jentene ha svart.

Akondroplasi Ekspander/minimer faktaboks Akondroplasi er den vanligste formen for kortlemmet kortvoksthet. Tilstanden skyldes en feil i arveanlegget - en mutasjon. Denne feilen er sannsynligvis den vanligste sykdomsfremkallende mutasjonen som oppstår spontant hos mennesker. Tallene for forekomst av akondroplasi er usikre fordi andre vekstforstyrrelser ofte har blitt inkludert i tidligere opptellinger, men forekomsten er beregnet å ligge mellom 1 per 20.000 til 40.000 levendefødte barn. På verdensbasis anslås det å finnes cirka 250.000 personer med akondroplasi. I Norge blir det født anslagsvis 1-6 barn i året med akondroplasi. Kilde: Norsk Helseinformatikk

NRK kjenner ikke identiteten til de to jentene, og har derfor ikke fått deres versjon av saken.

Sierra er i Norge på ferie etter å ha vært innom Island og Finland. En ferie som han har nytt mye av, frem til nå.

– Hvorfor trenger folk bilde av meg eller noen med en kropp som jeg har? Hva er poenget?, spør han og legger til:

– Jeg er en handikappet person. Jeg er ikke laget for å bli gjort narr av. Vi er bare mennesker. Denne tilstanden jeg har er ikke noe vi velger.

Matias Sierra håper at kortvokste oftere sier ifra når folk gjør slike ting. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Sendte e-post

Sierra hevder han har opplevd slike ting tidligere, sist da han var innom Narvik.

– Der var det noen gutter som kjørte bil og la merke til meg. De hang ut av vinduet og ropte «se, se!».

Episoden i Bodø fikk begeret til å renne over.

Da bestemte han seg for å gi beskjed til reiselivsselskapet Visit Bodø. Så han sendte en e-post.

– Jeg håper dette hjelper andre lave mennesker om å si ifra og konfrontere slike situasjoner. Det er ikke alltid like enkelt, jeg er 1.30 meter høy og møter folk som er over 1.80 høy. Da føler man at man ikke har makten til å si ifra.

Visit Bodø – la det ut på Facebook

Ingrid Olsen Finvåg, ansvarlig for sosiale medier i Visit Bodø tok imot e-posten fra Sierra.

– Jeg ble først og fremst veldig trist. Det er første gang vi i Visit Bodø har fått en sånn e-post. Vi visste ikke hva vi som destinasjonsselskap skulle gjøre, sier Finvåg.

Da bestemte hun seg for å legge ut e-posten til Sierra på Facebook, hvor innlegget har skapt stort engasjement. Det gjorde hun for å synliggjøre problematikken.

– Diskriminerende oppførsel kan ofte være litt usynlig i samfunnet. Når det først skjer, er det viktig at det kommer opp og fram, og at folk kan snakke om det.

Ingrid Olsen Finvåg jobber i Visit Bodø, og syns hele situasjonen er trist. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I e-posten til Visit Bodø ber Sierra reiselivsselskapet om å være oppmerksom på at opplevelser som dette er negativt for turisters inntrykk av nordmenn.

– Mitt inntrykk er at folk flest i Norge er hyggelige, men så har du noen som ikke er det. Og det blir veldig synlig når det først kommer opp, sier Finvåg.

– Ikke overraskende, men trist

Åsne Alstad Hanto er styreleder i Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Hun sier at hun ikke er overrasket over hendelsen, men at det er trist at sånne ting fremdeles skjer i 2023.

– Det er ikke statistikk på det, men kortvokste opplever stadig vekk trakassering og fordommer for at de er mindre enn andre. Jeg vet med meg selv og fra folk i foreningen at det skjer i Norge i dag.

– Men de tok en selfie, kan det være at de ikke mente det sånn?

Åsne Alstad Hanto mener at fordommer mot kortvokste fremdeles er et problem i samfunnet vårt. Foto: Privat

– Jeg stusser jo litt over hvorfor de skal ta en selfie sammen med han, og spesielt at de reagerer sånn når de blir konfrontert med det. Jeg har selv opplevd at folk har spurt meg om de kan ta bilde med meg, eller av meg. Det er ikke noe gøy.

– Hvordan føles det?

– Det føles bare trist, og du stusser over hvorfor bildet blir tatt, og hva det skal brukes til. På én måte føler du deg mindre verdt. Hadde de selv likt det, å bli tatt bilde av på den måten? Jeg tror ikke det.

Hanto sier at de har jobbet med å synliggjøre det å være kortvokst, blant annet med TV 2-serien «Kort og lovende». Her vil de få bort stigmatisering og fordommer mot kortvokste.

– Man opplever ofte at man blir snakket ned til, og at man blir umyndiggjort i samtaler med andre. Vi vil få frem at det å være kortvokst bare har med det fysiske å gjøre, og få bort fordommene som henger igjen.