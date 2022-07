Etter drøye to måneder i verdensrommet kan Nasa melde at alt står bra til. Teleskopet har levert et testbilde av stjernen som blir kalt TYC 4212-1079-1, det er mer enn det astrofysikere hadde turt å håpe på. – Dette er først og fremst et bevis på at teleskopet fungerer som det skal, og nå er det nok mange som har trukket et lettelsens sukk. Ting man ser i dette bildet gir oss et hint om hva teleskopet vil kunne levere på sikt, sier forsker Håkon Dahle til NRK.

Foto: NASA