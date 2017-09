Departementet mener AtB bryter loven

Onsdag ble det kjent at over 500 elever fra Sjetnemarka i Trondheim blir kjørt på motorveien uten setebelte, noe som får foreldre og politikere til å fortvile.

Nå går Samferdselsdepartementet ut mot busselskapet i Sør-Trøndelag, som de mener bryter loven ved å ikke ha sikkerhetsbelte i bussene.

– Unntak for bybuss er ment for tilfeller der slike busser er en del av det ordinære rutetilbudet (på grunn av at det er hyppig av- og påstigning og der ruten primært går i by/tettsted med lav fartsgrense), og er en konsekvens av at skoleskyssen er integrert i dette rutetilbudet, skriver Departementet i en e-post.

Unntaket gjelder ikke i slike tilfeller

ULOVLIG: AtB bryter loven ved å ikke bruke sikkerhetsbelte i bussene, som frakter 500 skoleelver daglig. Foto: Morten Andersen / NRK

Skoleskyssen for Sjetne skole i Trondheim er ikke et av disse unntakene.

– I dette tilfellet synes det som det som etableres er en reell «selvstendig» skoleskyssrute, noe som nok tilsier at unntaket ikke kommer til anvendelse, skriver de videre.

Jobber med en løsning

FAU-leder Odd Harald Ulvan på Sjetne skole gleder seg over svaret fra departementet.

– Her står det svart på hvitt at ungene våre skal ha belter i bussen. Nå forventer jeg og de andre foreldrene at dette vil skje raskt, sier han.

– Vi er i gang med å finne nye tiltak, sier direktør Janne Sollie i AtB. Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB sier de forholder seg til brevet fra departementet.

– Vi er i gang med å finne nye tiltak, og vi skal ha et møte med Sjetne skole allerede mandag om temaet, sier Sollie.

– Blir det belter?

– Jeg vil ta dialogen med Sjetne skole først, før vi tar det i offentligheten, sier hun.