Flere trondheimsskoler er under ombygging. Dermed må elevene ofte transporteres til andre deler av byen.

I to år må elevene fra Sjetnemarka busses drøyt 13 kilometer hver vei langs en motorvei i busser uten bilbelte.

Hver tur tar omtrent 15 minutter, og deler av den går i 80-sonen på E6 i Trondheim.

Elevene skysses på motorveien med vanlige rutebusser – uten bilbelte. Foto: Morten Andersen / NRK

Bruker bybusser

At de tør å sende så mange unger på veien uten belter i to år, det klarer jeg ikke å forstå, sier FAU-leder Odd Harald Ulvan på Sjetne skole. Foto: Morten Andersen / NRK

– Hvis ulykka skjer, så er det beltet som holder barna våre fast i setet, ikke statistikk og holdninger. Det er en risiko å ferdes i trafikken, det vet vi alle som kjører på veien. Det er derfor vi har på oss belter. At de tør å sende så mange unger på veien uten belter i to år, det klarer jeg ikke å forstå, sier FAU-leder Odd Harald Ulvan på Sjetne skole.

Årsaken til de belteløse bussene er at AtB i Trondheim har valgt å bruke bybussene til transportoppdraget. Ikke ulovlig, men uheldig mener politikerne.

Ordfører Rita Ottervik. Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette handler om trafikksikkerhet for seksåringer, som blir kjørt hver eneste dag, i 80 kilometer i timen. Det mener jeg må ringe noen bjeller hos AtB, som burde ordnet opp i dette for lenge siden. Når de ikke har gjort dette, så må fylkeskommunen og fylkestinget få sørget for at det skjer, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik.

– Burde helt klart ha hatt belter

Fagansvarlig for trafikk Håvard Tømmervold på politistasjonen i Trondheim sier det ikke er krav til at bybusser skal ha setebelter i bussene. Men han er klar på at busser som skysser barn burde vært utstyrt med dette.

– Det ville vært en stor fordel!

– Bilbeltet er en svært viktig faktor når det kommer til sikkerhet. Hvis en ulykke skulle skje, bidrar beltet både til å redde liv og til å redusere personskade. Barn er ikke pliktige til å bruke belte i bybusser, men i trafikksikkerhetens tegn burde alle busser, og skolebusser spesielt, ha vært utstyrt med belter, sier Tømmervold.

– Jobber med løsning

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB sier busselskapet jobber for å få til en bedre løsning.

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi har hatt en dialog med Sjetne skole i lang tid knyttet til skoleskyssen. Vi jobber fortsatt for å finne en løsning. Vi har ikke funnet løsningen, men jeg ønsker å si at vi jobber hardt for å finne en bedre løsning. Hvor fort løsningen kommer på plass, kan jeg ikke love i dag, sier hun.