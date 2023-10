Idunn (15) og Frida (16) aner ikke hvem Oddvar Brå er

Takk for at du leste saken! Tidligere har jeg også skrevet en sak om hvor vanskelig det er for folk på polet å gjette hvor gamle noen er. Er du god til å gjette alderen til folk? Trykk på linken her for å teste.

Og hvis du er ung å vet av uttrykk de eldre ikke forstår, eller er en av de eldre og har hørt unge bruke uttrykk du ikke har hørt: send meg en e-post!