I de skjulte opptakene får vi se en dyrevernsaktivist som har gått undercover og blitt ansatt i et av svenske Aviagen SweChicks anlegg.

Aktivisten har blant annet filmet en skadet høne som blir spist på, høner som er ribbet for fjær og høner som avlives uten å bedøves først.

Hønene er av rasen Ross 308 som 70 prosent av kyllingen som selges i norske butikker består av. Hele Ross-produksjonen i Norge får sine egg fra svenske Aviagens høner, ifølge Nortura.

I løpet av en måned kommer i underkant av 100.000 egg til Norge fra Sverige.

Nortura skjerper kontrollene

Rasen er kontroversiell fordi den er avlet fram for å vokse raskt, og Nortura har hatt planer om å fase den ut.

Nå vil de framskynde planene ifølge VG.

– Vi mener at det er god grunn til å se om vi skal øke tempoet nå, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes til avisa.

Kjell S. Rakkenes er konserndirektør i Nortura. Foto: Nortura

Til NRK sier han at Nortura ikke aksepterer det som kommer fram i reportasjen. De har bedt om et møte med Aviagens.

– Vi er først og fremst forferdet over det vi ser, og måten selskapet har håndtert denne saken på, sier Rakkenes.

– Vi vil nå ta kontakt med dette selskapet og be dem om å svare på en del spørsmål og kritikken som SVT framsetter.

Han forteller at Sverige har likt tilsynssystem som i Norge.

– Vi har stolt på at leverandøren følger regelverket, og at tilsynet i Sverige følger opp eventuelle brudd og varsler oss.

– Vi ser at det antageligvis ikke er nok, og vi er nødt til å skjerpe inn våre egne kontroller.

Måtte avlive i Norge

Rakkenes beskriver at dyrevelferden på kyllingproduksjon er god i Norge.

– Og så finnes det unntak. Vi har hatt to situasjoner som vi har avdekket blant våre produsenter det siste året, hvor vi har måtte avlive kyllingflokken.

– Kan du si noe om hvor?

– Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dette er forhold mellom oss og produsentene. Men Nortura har fulgt opp avvik i vår produksjon sånn som vi skal gjøre.

Det skal ifølge konserndirektøren handle om at det har blitt oppdaget sårskader eller beinproblemer hos kylling.

Avsløringene om vanskjøtsel av avlshøner i Sverige får konsekvenser. Bilder er et skjermdump fra SVTs reportasje. Foto: Djurrättsalliansen

Nettverk for dyrs frihet skriver til NRK at avsløringene viser en grotesk dyremishandling.

– Selve årsaken til at disse dyrene spiser hverandre levende er at de er avlet til å vokse ekstremt fort, med voldsom appetitt. Når dyrene så nektes mat for ikke å spise seg i hjel, ender det i kannibalisme, skriver etolog og talsperson Tor Grobstok.

– Om Nortura i det hele tatt bryr seg om dyrevelferd, er de nødt til å stoppe bruken av Aviagens monsterkylling Ross308. Gjør de ikke det, selv etter disse grusomme avsløringene, viser de at det ikke er grenser for hva slags dyremishandling de kan akseptere.

– Et helvete

Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier til VG hun aldri har sett verre forhold.

– Dette er et helvete. Hvis helvete finnes, ser det sånn ut.

– Det er bilder av en kylling som ligger på bakken mens hun puster tungt, og flere andre kyllinger spiser av henne. De trekker ut tarmene og spiser henne levende. Det er kyllinger som har plukket ut fjær av hverandre, over hele kroppen, og bein på en kylling med store, skitne sår.

I Norge omtalte Nationen saken først.

Allerede dagen før SVTs «Uppdrag Granskning» har publisert dokumentaren, kom nyheten om at administrerende direktør i selskapet går av.

Ifølge VG er opptakene bare gjort ved ett av selskapets anlegg i Sverige. SVT viser til tilsynsrapporter om at de samme problemene er påvist hos flere av konsernets anlegg.

Her kan du se hele reportasjen fra SVT.

Dette har Aviagen SweChick svart i e-post til den svenske TV-kanalen:

«Vi ser at vårt selskap Aviagen SweChick har mislyktes med å opprettholde våre høye krav. Vi vil be om unnskyldning for dette og forsøke å gjøre vårt ytterste for å løse alle mangler raskt og i sin helhet».