Charlottenlund vant kåring – igjen

Charlottenlund Sportsklubb mottok i dag 100.000 kr for å ha vunnet kåringen «Klubben i mitt hjerte». Det var i november i fjor det ble kjent at klubben hadde vunnet for tredje året på rad. Kåringen er et samarbeid mellom Dagbladet, Nordea, P4 og Norges idrettsforbud.