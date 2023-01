Politiet har tatt ut siktelse mot St. Olav etter Lademoen-drapssaken, skriver Adresseavisen.

Den utilregnelige mannen (58) hadde knapt spor av antipsykotisk medisin i blodet da han knivdrepte Stig Ola Westgård på Lademoen i Trondheim i mai 2021.

Nå vil politiet etterforske om mannen ble tilstrekkelig fulgt opp av St. Olavs hospital før drapet, skriver avisa.

– Vi åpner etterforskning av St. Olavs hospital og har tatt ut siktelse, sier politiadvokat Christian Spets ved Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen.

Mannen ble funnet død i denne leiligheten som tilhører domfelte. Foto: Politiet

Drepte og skjendet avdøde

Stig Ola Westgård (56) blødde i hjel etter flere knivstikk.

Drapet skjedde i en kommunal leilighet i Trondheim.

Etter knivstikkingen ble store deler av kroppen til Westgård grovt mishandlet.

Den domfelte er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Mannen ringte AMK og ba om hjelp for et kutt i fingeren. Helsepersonell rykket ut til leiligheten, og der fant de Westgård død på sofaen til mannen.

Den dømte var også tiltalt for å ha angrepet en sykepleier to måneder før drapet, da han var akuttinnlagt på tvang ved St. Olavs hospital på Østmarka i Trondheim.

Domfelte har hele veien nektet straffskyld for alle tiltalepunktene. Mannen er ikke tidligere straffet for vold.

Politiadvokaten opplyser til Adresseavisen at St. Olavs hospital er siktet for brudd på helsepersonellovens paragraf 4, som omhandler forsvarlig helsehjelp.

Medisinering er tema i siktelsen

Spets stiller spørsmål til avisen ved om den domfelte ble fulgt tilstrekkelig opp ut fra diagnosen sin.

– Medisineringen er et tema i siktelsen. Med sin diagnose – ble den domfelte tilstrekkelig fulgt opp?, spør Spets.

Retten dømte mannen til tvungent psykisk helsevern for å verne samfunnet mot han.

«Det har sammenheng med at retten vurderer faren for ny og alvorlig integritetskrenkelse som nærliggende», står det i dommen.

Videre fremgår det av dommen at retten mener domfelte var i en sinnstilstand som gjorde han utilregnelig på tidspunktet for drapet.

Det legges videre vekt på at mannen har utført alvorlige lovstridige integritetskrenkelser med bare tre måneders mellomrom, og at handlingene har skjedd selv om mannen var underlagt psykisk helsevern.

– Slik politiet kjenner saken og oppfølgingen av han som ble domfelt for drapet, mener vi at det er grunnlag for å iverksette etterforskning til tross for at Statsforvalteren ikke fant grunn til å gi kritikk etter sitt tilsyn. Vi har ikke konstatert noe rundt straffskyld ennå, men mener det er grunn til å se litt bredere på saken – hvor vi har et godt innblikk gjennom drapsetterforskningen, sier Spets til Adresseavisen.