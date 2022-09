Busselskap bryter loven: Ulovlig å stenge toalettene

– Dette var mot all sunn fornuft. Det har opprørt meg skikkelig mye, sier Wenche Mikalsen fra Trondheim.

Hun har en kronisk tarmsykdom. Noen ganger haster det å finne et toalett.

Da hun fikk høre at toalettene var stengt på langtidsbussene til busselskapet AtB i Trøndelag, trodde hun først at det ikke var sant.

– Det var ingen opplysning om dette, og jeg hadde ikke lest eller hørt om det, sier Wenche.

Fantastisk, sier Wenche Mikalsen om dommen som slår fast at AtB ikke får lov å kjøre med stengte toaletter på langdistansebusser Foto: Privat

Dom får stor betydning

En enstemmig Diskrimineringsnemd slår fast at toalett ikke kan stenges på langdistansebusser. Dommen får stor betydning for praksisen på norske busser i årene som kommer.

Det sier Mads Johansson, generalsekretær i Mage–tarmforbundet.

– Vedtaket i Diskrimineringsnemnda er en rettskraftig dom. Det betyr at denne praksisen ikke vil kunne skje i fremtiden, sier han.

Dommen betyr mye for alle som trenger et toalett når de reiser med bussene på litt lengre turer. Flere av AtB sine ruter har en varighet på over tre timer.

– Jeg er veldig glad. Vi har kjempet veldig hardt og lenge. Jeg er glad for at det er slått fast at praksisen er diskriminerende. Det er dette vi har ment hele tida, sier Mads Johansson.

Wenche Mikalsen har hatt en tarmsykdom siden hun var 13 år. Da trenger hun muligheten for å gå på et do.

– Jeg er skikkelig glad for at selskapet får en smekk for dette. Jeg har vært opprørt. Dette er fantastisk, sier Wenche Mikalsen om dommen.

Lang kamp førte fram. Dommen vil få stor betydning i Norge, sier generalsekretær i Mage–tarmforbundet, Mads Johansson. Foto: Privat

Åpner toalettene på bussene

Dommen betyr at busselskapet AtB i Trøndelag kommer til å åpne toaletter på seks ulike strekninger i løpet av nær fremtid. Det sier direktør Harald Storrønning til NRK.

– AtB gjorde i februar en ny vurdering av beslutningen om å stenge toalettene under kjøring. Vi kom da til at vår praksis rammet for mange som var avhengig av hyppige toalettbesøk, sier han.

Det var høsten 2021 at de innførte et forbud mot bruk av toaletter på langdistansebusser under kjøring. Når passasjerer må på do, må de først be sjåføren om å stanse bussen. Først når passasjeren er ferdig på toalettet, kan bussen fortsette kjøreturen. Dette er gjort av hensyn til sikkerheten for passasjerene.

Mage – tarmforbundet krever at ny praksis innføres straks, og at doene åpnes.

– Det er for dårlig å si i nær framtid. Vi sa fra til selskapet for over et år siden. De kunne åpnet toalettene umiddelbart. Så for meg er ikke dette godt nok. Toalettene må åpnes nå.

Tarmsykdom

Wenche Mikalsen har hatt en tarmsykdom siden hun var 13 år. Da trenger hun muligheten for å gå på et do når hun er på reise. Derfor har hun frontet kampen for toalett sammen med Mage–tarmforbundet.

– Jeg er skikkelig glad for at selskapet får en smekk for dette, sier Wenche.

ATB har hele tida sagt at de har stengt toalettene på langdistansebussene av hensyn til trafikksikkerheten og sikkerhetskrav.

– Vi tar dommen til etterretning, sier direktør Harald Storrønning i AtB. Selskapet ønsker nå en presisering fra Statens vegvesen om hvordan forskriften om bruken av bilbelte på buss skal forstås.

– Vi anbefaler en ny unntaksbestemmelse i forskriften, som åpner for at reisende kan benytte toalettet under kjøring, sier Storrønning til NRK.

Dette gjelder busser i klasse tre (turbusser som ikke tillater stående passasjerer). Under bilbeltekontroller gjennomført av Statens vegvesen har reisende tidligere fått gebyr for å stå eller gå i bussen, eller når de har kommet fra toalettet.