– Jeg synes det er litt slitsomt å holde styr på alle de forskjellige appene jeg har, sier Elina Johansen Berg.

På gata i Trondheim møter NRK flere som er glade for at man nå har en app som viser hvilken transport som er tilgjengelig.

Den nye appen «Mobee» samler nemlig bestillingen av alt av elsparkesykler, busser, leiebiler, sykler og trikk i byen.

– Jeg er veldig glad for at det blir samlet i en stor app. Det blir veldig lett å finne fram til det jeg trenger, når jeg trenger det, sier Magnus Haugen Lien.

Men for å benytte seg av elsparkesykkel han finner i «Mobee», for eksempel en «Ryde», må han først laste ned leverandørens egen app på telefonen.

Transport-appen «Mobee»

Trondheim kommunes næringslivsrådgiver Tom Jensen trykker på telefonen sin og viser NRK hvordan den nylanserte transportappen «Mobee» fungerer.

– Her får jeg alt av informasjon om transport. Og så trykker jeg meg direkte inn til den leverandøren jeg ønsker å benytte meg av, sier Jensen.

SAMLER ALT I EN APP: Tom Jensen i Trondheim kommune viser fram mobilappen hvor han vil samle all informasjon om transport på ett og samme sted. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han viser fram kartet over busser, leiebiler, sykler og elsparkesykler folk kan benytte seg av.

– Det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte. De unge i dag vil vite hva som er tilgjengelig her og nå, og det håper vi å oppnå når stadig flere aktører legger inn sine tjenester i denne mobilappen, fortsetter Tom Jensen.

Appen er utviklet det lokale firmaet 4C gjennom det EU-støttede prosjektet +CityxChange hvor NTNU og Trondheim kommune deltar. Den vil fram til neste år være tilgjengelig på Android-telefoner.

NYTTIG: Mobilappen viser alt av tilgjengelige transportmidler i Trondheim til enhver tid. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Løser ikke typisk problem

Martin Gundersen, teknologijournalist i NRKBeta, mener det er bra at apper som «Mobee» gjør det enklere å få en oversikt over hvilke transportmidler som finnes i nærheten.

– Men den løser ikke det typiske problemet med å måtte installere en ny app hver gang man benytter seg en av en ny leverandør, sier han.

Gundersen peker på at det å laste ned en ny app, legge inn betalingsinfo og godkjenne vilkår er noe som spiser av minuttene når man helst ønsker å komme seg raskt av gårde.

– Og det er jo nettopp i slike situasjoner man ofte bruker slike tjenester – for å komme seg raskt fra «A til B», sier Gundersen

Martin Gundersen, teknologijournalist i NRKBeta. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Tror det kommer en stor utvikling

– Det er åpenbart en god idé og et behov for brukere å kunne få mer samlet informasjon om transport i en by, sier Bjørne Grimsrud.

Direktøren i Transportøkonomisk institutt (TØI) uttaler seg på et generelt grunnlag siden han ikke har direkte kjennskap til «Mobee».

Grimsrud peker på det å kombinere for eksempel buss og elsparkesykkel i en reise, som noe vi vil se mer av i fremtiden.

– Jeg tror det kommer en stor utvikling, sier Grimsrud.

Men å få selskaper og transportmidler som konkurrer om de reisende til å være synlige i samme app er ikke nødvendigvis enkelt.

– Det som er vanskelig er at det er ulike aktører med ulike produkter som til dels konkurrere med hverandre, forklarer Grimsrud.

Han mener det er positivt for de reisende å få en mer samlet og sammenlignbar oversikt over hvordan man komme seg fra «A til B».

– Å få denne typen informasjon tror jeg er veldig bra for forbrukeren, sier han.