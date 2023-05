Frykter sjarmerende turistperle kan bli ødelagt av fartsglade syklister

Den gamle bydelen Bakklandet i Trondheim. Med gamle hus, koselige små kafeer og yrende folkeliv.

Mange kaller den ikonisk og er et av byens desidert mest populære turistmål.

Men nå frykter flere Bakklandet kan miste sin sjarm.

Politikerne i byen nemlig har bestemt at de vil bytte ut den ruglete brosteinen i gata og erstatte den med glatt og flat gatestein. Det skaper opprør.

Frykter raske syklister

Velforeningen er bekymret for at glattere flater vil gi bedre forhold for syklister.

– Enkelte har litt for stor hastighet gjennom området. Det er vi ganske sikker på at de også vil ha hvis det blir et flatere dekke, sier Bjarte Aksnes.

Han er styreleder i velforeningen på Bakklandet og frykter for både sjelen og sikkerheten.

Aksnes sier området er et gatetun som skal være tilgjengelig for alle. Men allerede i dag mener han det er problemer med syklister i full fart.

– Jeg kjenner til en måling politiet gjorde, og da var gjennomsnittsfarten på 22 kilometer i timen. Det betyr at noen er langt over det også. Vi er opptatt av at folk tar hensyn, så det er trygt.

Saken er også tidligere omtalt av Adresseavisen.

Slik kan nye Bakklandet bli seende ut. Dagens ruglete brostein i midten er byttet ut med flat stein. Gangfeltene på sidene er også gjort større. Foto: Trondheim kommune

Fotballstjerne på laget

En underskriftskampanje for å bevare brosteinen er også gjennomført, og mange kjente personligheter har skrevet seg på listen.

Blant annet Ivar Koteng, Øystein Dolmen, Gøran Sørloth og sønn Alexander Sørloth, som spiller for den spanske fotballklubben Real Sociedad.

– Brostein er en del av vakre Bakklandet og ikke minst estetisk meget fint, skriver Sørloth i en SMS.

Også far Gøran Sørloth vil beholde brosteinen slik den er i dag.

– Hvorfor i huleste skal man ta bort noe som er så fint uten at det er ett argument som sier at det er nødvendig, spør han retorisk.

Fotballspiller Alexander Sørloth er en av mange som har skrevet under på en kampanje for å få politikerne til å endre vedtaket. Foto: Hanna Johre / NTB

Mener endring gjør det tryggere

Men kommunen har en annen oppfatning. For dagens utforming er et problem, sier mobilitets- og samferdselssjef Inger Mari Eggen.

– Det er ikke universelt utformet, så det er ikke så tilgjengelig for alle grupper. Det er smale fortau som vi ikke får driftet på vinteren, og da kan det være vanskelig for folk å komme seg fram.

En del av veien har også flate heller, som i dag brukes av både sykliser, folk med barnevogn og rullestolbrukere.

– Det er allerede en utfordring mellom ulike grupper.

Hun tror heller ikke det er grunn til å tro at syklistene vil øke farten med flate plater.

En liten del av Bakklandet har flate partier, og kommunen sier dette også i dag skaper problemer mellom syklister og mye trafikanter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ny runde til politikerne

– Vi håper å beholde den flotte brosteinen, sier skuespiller Øyvind Brandtzæg.

Han er medlem i velforeningen og har også engasjert seg i underskriftskampanjen.

Det er nå samlet inn nok til å få politikerne i bystyret til å se på vedtaket på nytt.

– Vi har fulgt saken i mange år og kommet med innspill. Vi har samlet inn tre hundre underskrifter og da blir politikerne nødt til å behandle saken en gang til.

Venstre-politiker Erling Moe har endret mening og ønsker å beholde brosteinen. Foto: Cathrine Dillner Hagen

Har endret mening

– Jeg er opptatt av å beholde brosteinen, samtidig som jeg vil ha en universell utforming. Det kan gjøres på andre måter enn det som er tenkt nå, sier Erling Moe (V).

Han stemte for da det ble vedtatt. Nå har han endret mening, og sier at han vil kjempe for dagens brostein.

– Ingen av oss så klart nok hva det innebar. Vi skjønte ikke tydelig nok at brosteinen skulle bort, fordi det var mange andre tiltak på Bakklandet som ble behandlet samtidig.

Det er ikke bestemt når behandlingen i bystyret skal gjennomføres.