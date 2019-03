Brann i livsverket til Bjarne Brøndbo: – Oppleves veldig dramatisk

– Men det som er meget heldig i en uheldig situasjon, er at vi har et overvåkingssystem koblet opp mot et vaktselskap. Uten det ville anlegget stått i full fyr, sier Brøndbo.

Brannen startet i 02.30-tida natt til fredag, og brannvesenet kunne på grunn av den tidlige varslingen derfor rykke raskt ut til bilopphuggeriet som eies av D.D.E.-vokalisten Bjarne Brøndbo.

– Jeg er lei meg fordi det har skjedd det som ingen hadde trodd skulle skje. Men samtidig er jeg fornøyd med at brannvesenet og alle andre her har gjort en formidabel jobb, slik at store deler av anlegget vårt har berget, sier Brøndbo til NRK.

Brannen startet i bilopphuggeriet i 02.30-tida natt til fredag. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det ser ut som på en amerikansk film her nå, sier Brøndbo til NRK i 06-tida.

– Det står fire-fem brannbiler, sivilforsvar, politi og et varmetelt utenfor, og det blir nok et sjokk for de ansatte å få se hvordan det ser ut her når de kommer på jobb i dag. Det er heller ikke særlig artig for faren min på 81 år som selv gravde ut tomta til anlegget, og se det som har skjedd, fortsetter Brøndbo.

Flammer ut av vinduet

– Brannvesenet har nå kontroll på brannen og driver etterslukking. Det er en bygning som har fått store skader, samt vannskader, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt til NRK i 06-tida.

– Slukkearbeidet sørget for at brannen ikke spredde seg til lokaler med brennbare stoffer, og det var ikke behov for evakuering av øvrig bebyggelse, opplyser Øie.

Tommy Tørring fra brannvesenet sier flammene stod ut av vinduene da de kom fram. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det så veldig dramtisk ut her da vi kom hit i natt, og det stod flammer ut av vinduene. Vi tikalte brannvesenet i Namsos, og fikk etter hvert slukket brannen ganske raskt, sier brannvesenets innsatsleder, Tommy Tørring til NRK.

Bjarne Brøndbo sier brannen trolig startet i et lager som ligger over kontorer, garderober og personalområder.

Brannvesenet driver nå etterslukking i anlegget til Bjarne Brøndbo. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Mye som kan brenne her

– Når det først brenner her, er det mye som kan brenne. Vi lagrer baklys og vindusspylermotorer og slikt der. Hvis jeg skal gjette hva årsaken kan være, tipper jeg elektrisk feil. Selv om vi har hatt el-tilsyn og branntilsyn på besøk så seint som i fjor, kan jo sånt skje, sier Brøndbo.

Bilopphuggeriet er også livsverket til Bjarne Brøndbos far, og 54-åringens foreldre startet det i 1980.

– Jeg har trampet rundt her i småskoene siden jeg var guttunge. Jeg er veldig glad for at ingen er skadd av dette, og at det bare er bygningen som har fått skader. Men samtidig er dette arbeidsplassen til 18 mennesker, sier han.

– Nå får nok de fleste ansatte fri fredag, men på mandag håper jeg vi er i gang igjen. Nå må jeg inn på kontoret mitt for å redde gjenstander, både bilder, regnskap, og artistprisen min for 2018. Heldigvis ser det ut til at vi har berget alt av driftstilbehør, sier Brøndbo.