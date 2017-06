Klokken 03.12 natt til lørdag rykket nødetatene ut til en brann i et bolighus i Knarrlagsund på Hitra i Sør-Trøndelag.

– Vi fikk melding via brannvesenet om at det var røykutvikling på et loft i en enebolig. Der var det to personer i huset som våknet av at det knitret, og så da at det brant i taket, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Astrid Metlid.

Ingen personer kom til skade, men ble sjekket av helsepersonell.

– Brannen ble relativt raskt slukket. Det kan være feil på det elektriske anlegget som er årsaken til brannen, men det må vi se nærmere på, så kan ikke si noe sikkert om brannårsaken ennå, sier Metlid.